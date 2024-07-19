Голодные собаки растерзали стадо сытых баранов в Новосибирской области

В селах Стретинка и Караси бездомные собаки задрали стадо овец. Жизнь местных жителей до недавнего времени была спокойной и размеренной. Однако сейчас всё изменилось.

Люди очень обеспокоены разгулом бездомных животных, ведь в следующий раз могут пострадать и дети.

Несколько дней назад стая диких собак напала на овец, принадлежащих жителям Стретинки.

— Все произошло еще в начале июля. Были шокированы, когда увидели, как жестоко расправились с баранами, — цитирует жительницу Стретинки Ларису Домшинскую районная газета «Степная нива».

В результате внезапного нападения были в клочья разорваны 13 баранов, еще 20 ранены.

Жителям пришлось не только тратиться на лекарства для обработки ран, но и понести другие расходы. Пришлось расставить капканы и выйти на ночное дежурство, вооружившись вилами. Собаки наведываются в село каждые два дня и их поведение становится всё более дерзким. Они заходят во дворы, не боясь людей. Среди них есть большие и сильные особи, с которыми не могут справиться даже взрослые.

Селяне написали жалобу в администрацию и теперь ждут решения.

Ранее редакция сообщала о том, что стадо кабанов на прогулке заметили жители Новосибирска.