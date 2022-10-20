«Сибстекло» рассматривает возможность приобретения новых активов

— Наша стратегия — занять лидирующие позиции в отрасли. При этом мы также рассматриваем вопросы консолидации отрасли. За последние 10 лет мы выросли в разы по качеству продукции, сервиса, по многим параметрам, поэтому сейчас клиенты просят, чтобы мы открыли филиалы в европейской части России, — сообщила в ходе прямого эфира накануне размещения второго выпуска облигаций директор по финансам ООО «Сибстекло» Екатерина Нестеренко.

По ее словам, компания рассматривает вопрос приобретения или замещения мощностей в европейской части России и в Казахстане.

— Мы хотим консолидировать рынок, и наши глобальные клиенты это поддерживают. У нас большие объемы эксклюзивных бутылок, которые делаем только мы. Это говорит о доверии наших клиентов, — подчеркнула Екатерина Нестеренко.

Напомним, в июле совет директоров ООО «Сибстекло» (Входит в «РАТМ Холдинг». — Ред.) утвердил создание филиала предприятия в Республике Казахстан. Руководителем филиала назначена Ирина Рябышева. Филиал будет расположен по следующему адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, Территория Промзона, здание 33. Точно по этому адресу размещается компания ТОО Qazaq Glass Company.

В ходе прямого эфира Екатерина Нестеренко также рассказала о резком росте объемов экспорта продукции в Монголию: с 1,5 млн штук в 2021 году до такого же количества в месяц в 2022 году. С чем это связано она не уточнила, но отметила, что это новый рынок сбыта компании.

— В перспективе наши ожидания по росту спроса связаны с маркетинговыми особенностями наших клиентов. Мы видим, что литраж бутылок падает. Если ранее мы в основном выпускали бутылки емкостью 0,5 литра, сейчас 0,47–0,44 литра. Судя по зарубежным рынкам, по тем чертежам, которые нам предлагают клиенты, можно прогнозировать, что через 1,5-2 года будет большой спрос на бутылки 0,33 литра. Так что с точки зрения объемов производства мы застрахованы, — говорит Екатерина Нестеренко. — Даже если рынок производства напитков останется на том же уровне (а он немного растет), спросом мы обеспечены.

50% поставок предприятия приходятся на 2 компании: AB InBev Efes и Carlsberg Group. Около 90% продукции «Сибстекло» сейчас реализует в регионах от Сибири до Дальнего Востока. 5% уезжают в европейскую часть России (эксклюзивная дорогая бутылка), около 3% — в Казахстан, Киргизию и Монголию.

ООО «Сибирское стекло» — одно из лидирующих предприятий по производству стеклотары в России: доля на российском рынке по итогам 2021 года — около 6%. За Уралом компания остается крупнейшим производителем. В настоящее время производительность стекольных комплексов составляет более 800 млн стеклоизделий в год; предприятие готово утилизировать до 200 тысяч тонн стеклобоя в год. По итогам 1 полугодия 2022 года выручка компании повысилась на 28% к аналогичному периоду прошлого года и составила 2,9 млрд рублей. По итогу 2022 года компания планирует получить выручку 6 млрд рублей (В 2021 году — 5,1 млрд рублей).

Ранее редакция сообщала, что «Сибстекло» планирует размещать второй выпуск облигаций на 300 млн рублей.