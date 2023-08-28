«Газпром нефть» перейдет на полный цикл производства российских синтетических масел

«Газпром нефть» готовится запустить на Омском заводе смазочных материалов комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП). Он станет крупнейшим в России производством компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, применяемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании.

Новый комплекс позволит российскому рынку полностью отказаться от импортных компонентов для масел. За счет использования трехступенчатой системы производства качество синтетических масел будет на уровне мировых стандартов. Ежегодно в Омске будут выпускать 220 тысяч тонн продукции.

– Комплекс гидроизодепарафинизации – один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли. С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и для других российских предприятий-партнеров, – отмечает Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы».

Комплекс ГИДП не имеет аналогов в российской нефтеперерабатывающей отрасли и сможет работать на всех видах сырья. Инвестиции «Газпром нефти» в проект превысили 44 млрд рублей.