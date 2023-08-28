Минздрав прокомментировал сообщение о нехватке врачей скорой помощи в Новосибирске

Минздрав Новосибирской области назвал фейковым сообщение о сложной ситуации с врачами скорой помощи.

В ведомстве сообщили, что специалистов в городе хватает, массовых увольнений нет, а количество смертельных случаев и вовсе сократилось.

— С 1 января по 28 августа 2023 года количество врачей скорой помощи (с учетом принятых и уволенных) не изменилось. Количество фельдшеров скорой помощи снизилось на 2 человека, — говорится в официальном ответе Минздрава.

Правда, ситуация с диспетчерами из-за перехода на новую программу немного ухудшилась.

— С момента перехода на новую программу из 134 диспетчеров скорой помощи уволилось 8 человек. На Первомайской подстанции в настоящее время трудоустроено 6 диспетчеров, — уточнили данные в Министерстве.

Но кадровые вопросы не остаются без внимания. Сто человек заключили со станцией скорой помощи целевые договоры на обучение в медицинских колледжах. Целевой набор на специальности фельдшеров и медицинских сестер в этом году проводится в Новосибирской области впервые.

Также ведомство отметило, что зарплата фельдшеров в этом году была увеличена.

Напомним, сегодня утром, 28 августа, прокуратура Новосибирской области начала проверку. Поводом стала публикация в СМИ о проблемах скорой помощи в Новосибирске.