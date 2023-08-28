Поделитесь едой: Новосибирск сковали 9-бальные пробки

Дождливая погода вновь спровоцировала огромные пробки на новосибирских улицах практически во всех районах города. По данным Яндекса, движение затруднено на 9 баллов.
Более оптимистично ситуацию оценивает сервис 2Гис — там показывает 8 баллов.
Красным цветом на картах отмечены улицы: Большевистская, Октябрьский мост, Ипподромская, Советское шоссе, Военная, Площадь Ленина, Проезд Энергетиков, Димитровский мост, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и многие другие. В основном причиной медленного движения стали мелкие ДТП.
Автовладельцы оставляют сообщения в приложениях, предупреждая водителей о заторах на дороге. Многие упражняются в юморе:
— Кто может поделиться едой?
— Роллы стынут.
— Колом стоим….
— Больше часа по Станционной. Это треш какой-то.
— Хорошо наблюдать за всем этим, когда ты на удаленке.
Напомним, что в Новосибирске мэр Анатолий Локоть заявил, что пробки на площади Труда останутся до завершения строительства четвертого моста.
Фото: freepik.com
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