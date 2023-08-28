Поделитесь едой: Новосибирск сковали 9-бальные пробки

Дождливая погода вновь спровоцировала огромные пробки на новосибирских улицах практически во всех районах города. По данным Яндекса, движение затруднено на 9 баллов.

Более оптимистично ситуацию оценивает сервис 2Гис — там показывает 8 баллов.

Красным цветом на картах отмечены улицы: Большевистская, Октябрьский мост, Ипподромская, Советское шоссе, Военная, Площадь Ленина, Проезд Энергетиков, Димитровский мост, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и многие другие. В основном причиной медленного движения стали мелкие ДТП.

Автовладельцы оставляют сообщения в приложениях, предупреждая водителей о заторах на дороге. Многие упражняются в юморе:

— Кто может поделиться едой? — Роллы стынут. — Колом стоим…. — Больше часа по Станционной. Это треш какой-то. — Хорошо наблюдать за всем этим, когда ты на удаленке.

Напомним, что в Новосибирске мэр Анатолий Локоть заявил, что пробки на площади Труда останутся до завершения строительства четвертого моста.