ГБР спасли пациента после удаления зуба без анестезии в поликлинике Новосибирска

Медики поликлиники №19 в Первомайском районе Новосибирска вызвали бойцов ГБР из-за пациента, которому удалили больной зуб без анестезии. Выйдя от врача мужчина рухнул в снег возле медучреждения.

Причину странного поведения сибиряка выяснили прибывшие на место бойцы агентства безопасности «Гвардия».

Оказалось, что 50-летний мужчина панически боится зубных врачей и несколько дней терпел острую боль. Когда же он все-таки осмелился и пришел к врачам, выяснилось, что с зубом придется попрощаться. Перед удалением новосибирец выпил бутылку водки и зашел к доктору, оставляя за собой алкогольный шлейф. Поняв, что пациент уже «обезболился», врач не рискнул ставить ему медикаментозную анестезию и удалил зуб наживую.

— Операция прошла успешно, но, когда мужчина вышел на улицу, употребленный им алкоголь вкупе со стрессом дали о себе знать — человеку стало плохо. Сотрудники ГБР вызвали для него скорую помощь, которая госпитализировала бедолагу, — рассказали в агентстве безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы ГБР «Гвардия» по горячим следам задержали похитителя мандаринки в магазине «Пятерочка».