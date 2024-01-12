Магнитные бури в январе 2024 года

В январе 2024 года ожидается несколько опасных периодов, связанных с повышенным геомагнитным возмущением.
11–23 января — геомагнитная обстановка спокойная (2 балла).
24 января — почти полный штиль (1 балл).
25–26 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).
27–28 января — ощутимая магнитная буря (4 балла).
29–30 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).
31 января — ощутимая магнитная буря (4 балла).
Эксперты считают, что в зимнее время года магнитные бури могут влиять на организм людей в больше степени из-за низких температур и сильных изменений в магнитном поле Земли. Так что в этот период важно с особым вниманием следить за своим здоровьем.
Следует отметить, что люди по-разному реагируют на магнитные бури: кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Однако ряд симптомов встречаются чаще остальных:
Ранее редакция сообщала, что россияне столкнулись с новым вирусом.
Фото: freepik.com — pikisuperstar
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