Магнитные бури в январе 2024 года

В январе 2024 года ожидается несколько опасных периодов, связанных с повышенным геомагнитным возмущением.

Расписание магнитных бурь в январе 2024

11–23 января — геомагнитная обстановка спокойная (2 балла).

24 января — почти полный штиль (1 балл).

25–26 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).

27–28 января — ощутимая магнитная буря (4 балла).

29–30 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).

31 января — ощутимая магнитная буря (4 балла).

Эксперты считают, что в зимнее время года магнитные бури могут влиять на организм людей в больше степени из-за низких температур и сильных изменений в магнитном поле Земли. Так что в этот период важно с особым вниманием следить за своим здоровьем.

Что может ощущать метеозависимый человек во время магнитных бурь

Следует отметить, что люди по-разному реагируют на магнитные бури: кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Однако ряд симптомов встречаются чаще остальных:

головная боль и головокружение;

усталость;

раздражительность;

тревожность;

скачки артериального давления;

тахикардия;

нарушение сна;

повышенная утомляемость;

ломота в костях;

боль в суставах;

обострение симптомов хронических заболеваний.

Что важно делать, по совету врачей, в период магнитных бурь

Важно придерживаться здорового режим сна и бодрствования: укладываться спать и вставать в одно и то же время.

Больше гулять на свежем воздухе. 45 минут в день — это необходимый минимум при условии проветривания помещения два раза в день.

Не игнорировать физическую активность: получасовая прогулка улучшит работу сердца и сосудов и понизит риск колебаний артериального давления.

Сбалансированное питание, в котором обязательно должны присутствовать фрукты и овощи.

Исключите из рациона кофе, крепкий чай, но пейте больше чистой воды — полтора литра в день (или 30 мл на один килограмм веса).

Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно приёма витаминно-минеральных комплексов или биодобавок, содержащих селен, витамин С, железо, калий, магний.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Спать меньше семи часов в сутки.

Перенапрягаться в спортивном зале.

Нервничать и ругаться.

Употреблять алкогольные напитки.

Пропускать приём препаратов, назначенных лечащим врачом.

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