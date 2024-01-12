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Магнитные бури в январе 2024 года

  • 12/01/2024, 14:12
Автор:
Магнитные бури в январе 2024 года
Когда ожидать и что советуют врачи.

В январе 2024 года ожидается несколько опасных периодов, связанных с повышенным геомагнитным возмущением.

Расписание магнитных бурь в январе 2024

11–23 января — геомагнитная обстановка спокойная (2 балла).

24 января — почти полный штиль (1 балл).

25–26 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).

27–28 января — ощутимая магнитная буря (4 балла).

29–30 января — слабое магнитное возмущение (3 балла).

31 января — ощутимая магнитная буря (4 балла).

Эксперты считают, что в зимнее время года магнитные бури могут влиять на организм людей в больше степени из-за низких температур и сильных изменений в магнитном поле Земли. Так что в этот период важно с особым вниманием следить за своим здоровьем.

Что может ощущать метеозависимый человек во время магнитных бурь

Следует отметить, что люди по-разному реагируют на магнитные бури: кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Однако ряд симптомов встречаются чаще остальных:

  • головная боль и головокружение;
  • усталость;
  • раздражительность;
  • тревожность;
  • скачки артериального давления;
  • тахикардия;
  • нарушение сна;
  • повышенная утомляемость;
  • ломота в костях;
  • боль в суставах;
  • обострение симптомов хронических заболеваний.

Что важно делать, по совету врачей, в период магнитных бурь

  • Важно придерживаться здорового режим сна и бодрствования: укладываться спать и вставать в одно и то же время.
  • Больше гулять на свежем воздухе. 45 минут в день — это необходимый минимум при условии проветривания помещения два раза в день.
  • Не игнорировать физическую активность: получасовая прогулка улучшит работу сердца и сосудов и понизит риск колебаний артериального давления.
  • Сбалансированное питание, в котором обязательно должны присутствовать фрукты и овощи.
  • Исключите из рациона кофе, крепкий чай, но пейте больше чистой воды — полтора литра в день (или 30 мл на один килограмм веса).
  • Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно приёма витаминно-минеральных комплексов или биодобавок, содержащих селен, витамин С, железо, калий, магний.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

  • Спать меньше семи часов в сутки.
  • Перенапрягаться в спортивном зале.
  • Нервничать и ругаться.
  • Употреблять алкогольные напитки.
  • Пропускать приём препаратов, назначенных лечащим врачом.
  • Проводить свободное время за гаджетами

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Фото: freepik.com — pikisuperstar 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : магнитные бури геомагнитная активность


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