Завершено возведение атриума в новом кампусе НГУ

В корпусе поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди кампуса мирового уровня НГУ, завершили возведение атриума и смонтировали на кровле стеклянное перекрытие. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

На данный момент идет монтаж конструкций надземного теплого перехода, который соединит корпус поточных аудиторий с действующим учебным корпусом НГУ. Готовность этого объекта второй очереди – 27%.

— Строительство кампуса осуществляется в строгом соответствии с графиком, все запланированные работы проводились и в дни новогодних праздников, — говорится в сообщении.

Отметим, что готовность объектов первой очереди превышает 70%. Завершить строительство данных объектов планируется уже в первом полугодии 2024 года.

Напомним, что кампус мирового уровня НГУ — один из приоритетных проектов развития Новосибирской области. Он одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и поддерживается Министерством высшего образования и науки РФ. Строительство профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет благотворительных средств. Общая стоимость строительства более 11 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что первая очередь кампуса мирового уровня НГУ готова на 70 процентов.