Завод по переработке молока запустят в марте под Новосибирском

В марте под Новосибирском откроется новый завод по переработке молока — «Толмачевский» (Красноглинное). Мощность переработки — 14,6 тыс тонн молока в год.

— Мощность небольшая — 40 тонн в сутки, но с учетом объема здания, масштабности проекта, его легко разогнать до 80 тонн, если будет инициатива инвестора, — отметил, выступая на «Сибирском молочном форуме» министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей.

Инициатором проекта является агрохолдинг ГК «Толмачевское». Компания запустила его еще в 2021 году. Руководитель агрохолдинга Александр Кытманов весной прошлого года в ходе визита на площадку губернатора Андрея Травникова рассказывал, что реализация проекта позволит создать на территории Новосибирского района 70 новых рабочих мест. На предприятии планируется производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукты и масло. Продукцию агрохолдинг намерен реализовывать в Новосибирской области, а также в других регионах Сибирского федерального округа.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области серьезная проблема с переработкой сырого молока.