СК проводит проверку по факту клеветы в отношении учительницы под Новосибирском

Следственный комитет Новосибирской области заинтересовался кляузой на учительницу из Куйбышева, которую обвинили в разврате.

— Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту распространения заведомо ложных сведений, — сообщила Infopro54 старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, в конце прошлой недели в пабликах городов Куйбышева и Барабинска прогремел скандал с якобы недостойным поведением местной учительницы русского языка и литературы из школы-интерната. Кляузу на якобы интимные фото прислал местный житель, имя которого не называют. Посыл жалобщика был такой, что педагог совращает детей своими откровенными фото, и вообще не должен работать в школе. Чиновники порекомендовали учительнице почистить соцсети и написать объяснительную.

Сама министр образования региона Мария Жафярова не нашла непристойности в фотографиях Марины Львовой. Она пояснила, что ведомство обязано реагировать и отвечать на обращения, которые поступают к ним. Рекомендации Марине Львовой убрать снимки из соцсетей были даны из этических соображений и, чтобы уберечь ее от злых языков.

— Учитывая, что страница педагога была открыта на тот момент, на нее могли заходить дети. А там кровать, темно, поцелуи. Нет ничего непристойного в снимках, но есть кодекс профессиональной этики. Вокруг учителя сложились такие отрицательные энергии, в пабликах вовсю обсуждают, мол посмотрите на учителя, здесь лежа, там в полутьме, там с барышней, — объяснила Мария Жафярова.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов прокомментировал скандал вокруг учительницы, которую обвинили в разврате. Общественник предложил поощрить педагога, а кляузника призвать к ответу.