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«Кто-то увидел тут разврат»: учительницу заставили оправдываться из-за фото с мужем у храма под Новосибирском

  • 21/02/2024, 19:18
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Учительницу заставили оправдываться из-за фото с мужем у храма под Новосибирском
Аноним отправил жалобу в Министерство образования и пожаловался на интимные снимки педагога.

В пабликах городов Куйбышева и Барабинска набирает обороты скандал с якобы недостойным поведением местной учительницы русского языка и литературы из школы-интерната. Молодой педагог 25-летняя Марина Львова была вынуждена писать объяснительную в министерство и оправдываться за вполне приличные фотографии. Подробности этой истории ― в материале Infopro54.

Трусливый аноним

Житель города Куйбышева Новосибирской области пожаловался в Министерство образования региона на аморальное поведение учительницы русского языка и литературы. Мужчину возмутило фото в соцсетях, на котором педагог обнимается с мужем на фоне храма в день своей свадьбы.

— Марина размещала фотоснимки интимного характера в публичном доступе. Вот так учитель!, — восклицает жалобщик.

В ответ на обращение сибиряка Минобразование ответило, что в районном управлении образования обсудили поступок женщины и провели с ней беседу, после чего педагог удалила снимки из своих соцсетей.

Учительницу заставили оправдываться из-за фото с мужем у храма под Новосибирском

И тут бы анониму было бы впору успокоиться, но ему, вероятно, очень хотелось скандала. Поэтому официальный ответ Минобра стал появляться в местных пабликах и телеграм-каналах. При этом любопытным читателям никто не показывает те самые «интимные» фотографии, а только преподносится факт их наличия и реакция чиновников.

«Я замужем и беременна»

Журналистам Infopro54 удалось связаться с тем самым педагогом, на которого так легко общество с подачи анонима-фантазера повесило ярлык развратности.

― Я в тот момент на больничном находилась. Мне позвонили и сообщили из школы о жалобе и попросили написать объяснительную. Я была в полном шоке. Никогда ни в каких социальных сетях не размещала порочные снимки, у меня их в принципе нет. Мне пришлось оправдываться за фото у храма в день свадьбы. Там мы с мужем вдвоем и он меня обнимает. Возможно, что кому-то это могло показаться слишком интимным моментом. Со своей страницы я этот снимок удалила. А вообще я уже давно замужем и сейчас беременна, ― рассказала Infopro54 Марина Львова.

Учительницу заставили оправдываться из-за фото с мужем у храма под Новосибирском

В непристойное поведение учительницы, к слову, не верят ни коллеги, ни родители учеников, ни люди, которые ее хорошо знают.

Местный депутат Константин Терещенко считает, что это больше похоже на своеобразную месть, в том числе и ему.

― Есть у нас здесь известный журналист, редактор пабликов в соцсетях по имени Андрей. У меня с ним давний конфликт, он даже проиграл мне суд по защите чести и деловой репутации. По решению этого суда он мне до сих пор должен выплатить 90 тысяч рублей. Этот человек прекрасно знает, что Марина мой друг и соратник. И, видимо, решил таким подлым образом свести счеты. Ситуация абсурдная. Как учитель, который чтит православные традиции, с уважением относится к институту семьи и брака, может оскорбить кого-то фотографией у церкви? Вижу в этом просто повод лишний раз навредить хорошему человеку, ― говорит Константин Терещенко.

Впрочем, эта история, кроме обсуждения в интернете, не получила никакого продолжения в школе. Марина тоже старается воспринимать произошедшее, как чью-то злую шутку и лишний раз не нервничать, тем более, что в ее положении это сейчас очень вредно.

Фото: предоставлены Мариной Львовой/соцсети.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : учитель Минобр Куйбышев интимные фото


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