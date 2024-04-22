Весенняя полевая кампания стартовала в Новосибирской области

В Новосибирской области стартовала весенняя полевая кампания.
— Первые 14 предприятий вышли на поля. Общая производительность составляет более 7 тысяч гектаров в сутки, — отметил Андрей Шинделов, первый замминистра сельского хозяйства области.
Лидерами в регионе являются Баганский, Карасукский и Купинский районы.
На данный момент продолжается накопление материально-технических ресурсов.
— За прошлую неделю было приобретено 1,3 тысячи тонн семян, 4 тысячи тонны минеральных удобрений, — подчеркнул замминистра.
Также он отметил, что стоимость одной тонны ГСМ поднялась на 475 рублей и составила 71 450 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что расширены меры поддержки аграриев и сельхозпроизводителей Сибири.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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