Где могут всплыть данные подписавшихся за отставку мэра?

Данные новосибирцев, подписавшихся за отставку Анатолия Локтя с поста города, могут быть использованы в сомнительных схемах. Такое заявление сделал Анатолий Локоть в рамках пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к процедуре возможного импичмента. Напомним, ранее инициативная групп, согласно Уставу Новосибирска, предоставила в городскую избирательную комиссию на рассмотрение ряд необходимых для начала сбора подписей документов.

— Используется технология сетевых компаний, — заявил мэр. — Сегодня эти технологии пришли из бизнеса. Мы отдаем свои персональные данные в чужие руки. В других ситуациях мы ревностно относимся к их публикации. А здесь требуют не только личную подпись, адрес, паспортные данные, но и данные СНИЛС, ИНН. А как они будут использоваться? Где они всплывут? Где гарантия, что они не будут использоваться в схемах, которые не порадуют тех, кто своими данными поделился?

Напомним, что инициаторами сбора подписей выступили депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев («Зеленые», в текущем созыве горсовета работает как самовыдвиженец) и депутат Заксобрания Дарья Карасева («Новые люди»). Позже данную инициативу поддержали депутат Заксобрания Илья Поляков и региональное отделение «Партии Роста».

По итогам состоявшегося на прошлой неделе собрания инициативной группы более тысячи участников проголосовали за старт процедуры отзыва.

В настоящее время, как следует из информации, появившейся в соцсетях, инициаторы отзыва нанимают сборщиков подписей за оплату в размере более тысячи рублей за смену.

— Пришла в мессенджер вакансия сборщика подписей за отставку мэра, — сообщает в своем профиле в соцсети один из новосибирцев. — Обещают высокую оплату. У меня с работой все ок, но, может, надо кому. Кстати, партии, которая инициативу затеяла, я согласия на рассылку спама не давал. Может, в УФАС подать жалобу?

Напомним, что, согласно Уставу Новосибирска, в случае одобрения городской избирательной комиссией документов, для начала отзыва главы города инициативная группа должна собрать за определенный срок не менее 60 тысяч подписей граждан, проживающих на территории областного центра и обладающих активным избирательным правом. В случае, если по итогам проверок подписей избиркомом у последнего претензий к ним не возникнет, сессия горсовета должна будет определить дату голосования по отзыву. Мэр будет считаться отозванным в том случае, если за это проголосуют более половины зарегистрированных в Новосибирске избирателей.