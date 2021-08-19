Вакцинация для педагогов в Новосибирской области добровольна

Документ заседания оперативного штаба противодействия коронавирусу, по итогам которого якобы было принято решение о фактически принудительной вакцинации работников образования, начал активно гулять по социальным сетям буквально неделю назад. Как говорится в выписке из протокола заседания, «руководителям образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, с 1 сентября 2021 года предписано не допускать работников, сотрудников до работы и не допускать на рабочее место и (или) территорию при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления о наличии медотвода от вакцинации». Судя по скрину документа, он якобы подписан заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Еленой Аксеновой.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сегодня официально опроверг данную информацию.

— В целом на территории региона действует режим повышенной готовности, но вакцинация носит добровольный характер. Мы призываем работников системы образования, кто считает это необходимым и важным, вакцинироваться, — говорит Нелюбов. — Если говорить про статистику, то у нас в регионе двукратно вакцинированы около 43% педагогов, а однократно — 50%. Сегодня о введении обязательной вакцинации для образовательной организации вопрос не стоит.

Однако представители правительства, отметили, что, по их личному мнению, ставить прививку от COVID-19 необходимо.

— Что касается моего личного мнения по поводу вакцинации, — заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Мы — социальные работники, количество контактов у нас колоссальное. Дело не только в том, что мы, поставив прививку, можем обезопасить себя, но этим самым мы ограничиваем возможность распространения болезни и обеспечиваем возможность не переходить на дистанционное обучение. Чтобы эти возможности усилить, мы информационную работу в этом направлении ведем. Всем, у кого нет каких-либо противопоказаний, лучше всего прививку поставить. Наша позиция принципиальна.

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, всего на территорию региона поступили 795,5 тысячи доз вакцины, вакцинированы однократно 640,9 тысячи человек, завершили курс вакцинации 562,6 тысячи человек. Всего в регионе в системе образования работают около 78 тысяч сотрудников. На сегодняшний день вакцинированы двумя компонентами около 35 тысяч из них, одним компонентом привиты 32 тысячи.

По данным оперативного штаба, на 18 августа в регионе зарегистрированы 184 новых случа, заражения COVID-19. За сутки выздоровели 104 пациента. Скончались 12 человек. Всего в регионе от коронавируса умерли 2522 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2670 пациентов, в том числе 39 детей. В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ — 19 пациентов. Всего в Новосибирской области сделаны 2297622 теста на коронавирус.