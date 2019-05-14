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«Где прибыль? Отвечаем на главный вопрос директора»

Очередное заседание Клуба Директоров состоится 30 мая.
  • 14/05/2019, 16:14
Клуб Директоров

Финансовый результат – это показатель успешности бизнеса, возможность инвестировать в развитие, наконец, это дивиденды собственников. Кто в компании отвечает за прибыль, с кого спрашивать необходимую сумму? Чтобы найти ответ на этот вопрос, важно разобраться в процессах получения прибыли в компании. Ведь не существует кабинета с табличкой «Отдел прибыли», нет сотрудника, который бы единолично отвечал за достижение финансового результата. Прибыль – это интегральный результат работы всего бизнеса, и для руководителя критически важно научиться управлять этим сложносоставным показателем.

Рычаги управления прибылью – это, во-первых, система управления финансами, в первую очередь, корректно настроенный управленческий учет. Во-вторых, проработанная факторная модель бизнеса, когда цепочки образования доходов и расходов в компании прозрачны, оцифрованы, а каждый сотрудник понимает свой вклад в прибыль и имеет понятные KPI. В-третьих, управление маржинальностью. Давайте разбираться:

  • Как правильно смотреть управленческую отчетность?
  • Кто отвечает за прибыль в компании?
  • Почему не каждая продажа прибыльна?
  • Как ежедневные действия персонала влияют на прибыль?

Эксперты и спикеры:

Богач Евгений, коммерческий директор компании «Минводы Боржоми». Управленческий опыт 11 лет на позициях директора в банковской сфере, в телекоммуникациях, FMCG.

Гусева (Гуляева) Марина, генеральный директор и совладелец Сибирского офиса ГК «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления. В 2006 году с нуля создала и возглавляет сибирский офис международной группы компаний «ИНТАЛЕВ».

Сухих Степан, стартап директор, консультант по бережливому производству и оптимизации затрат предприятия; директор проекта «История подарков». Экс директор компании «Новосибирский Жировой Комбинат», экс операционный директор «УютТерра», владелец гостиничного бизнеса. Управленческий опыт более 20 лет.

Дель Вячеслав, исполнительный директор компании «РАДИОТЕХНИКА». Управленческий опыт более 20 лет на позициях директора в телекоммуникациях, FMCG.

Рекута Александр, владелец компании «Универсам» на Ленина,12. Управленческий опыт более 20 лет.

Шубин Игорь, заместитель директора по финансам «Сибирский научно- исследовательский институт им. С.А.Чаплыгина», полуфиналист конкурса «Лидеры России».

 Дата: 30 мая 2019 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 600 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 

Регистрация обязательна здесь: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/972144/

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами

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