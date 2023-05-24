В мэрии Новосибирска рассказали о перекрытии улиц в День города

Во время праздничных мероприятий, посвящённых Дню Города движение на Красном проспекте будет перекрыто. Об этом сообщают в мэрии Новосибирска, пока, не уточняя время перекрытия и протяжённость перекрываемых участков.

— Это — выходные дни, июнь месяц, — комментируют в городском руководстве. — Если кто-то не хочет быть на Дне города, он может уехать в пятницу на дачу. Мы пытаемся сделать так, чтобы была минимальная нагрузка на горожан. Уже дети все отучились, все дети на каникулах. На работу многим ехать не надо. Надеемся, что не создадим большого дискомфорта жителям.

При этом, по информации мэрии, работа метрополитена в праздничные дни будет продлена на час.

Напомним, улицу Ленина в мэрии Новосибирска планируют перекрыть для автомашин на месяц — с 3 июня по 3 июля.

Ранее редакция сообщала, с чего начнутся праздничные мероприятия.