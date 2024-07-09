В Новосибирске выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документами о знании русского языка

Методика тестировании знания русского языка в регионе в корне изменилась в марте этого года. В результата 11 организаций-посредников из Новосибирска, которые ранее предоставляли такие услуги, были лишены этого права. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции. Об этом сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. Напомним, иностранные граждане из стран дальнего зарубежья и трудовые мигранты должны в течении 30 дней с момента получения разрешительных документов на работу представить сертификат на знание русского языка.

По ее словам, сейчас в регионе право тестирования мигрантов на здание русского языка есть только у двух вузов: СибСТРИНа и НГТУ. В ближайшее время к ним подключится площадка ТГУ.

Как уже отмечала редакция Infopro54, изменения в правилах тестирования на знание русского языка сказались на интересе работодателей Новосибирской области к специалистам-мигрантам. Квоты на набор сотрудников были скорректированы. Компании предпочли пригласить на работу специалистов из Узбекистана и Таджикистана, хотя ранее шел разговор о найме сотрудников в Индии и Бангладеш . Возникли проблемы с реализацией проекта под Бердском, где работают рабочие из Китая.

Общая квота на регион по найму сотрудников из стран дальнего зарубежья пока составляет около 3000 человек, но Людмила Фоменко отметила, что она с большой долей вероятности будет сокращаться.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обнаружили 15 школ с детьми мигрантов, не говорящими по-русски.