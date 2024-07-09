Рекламодателям

В Новосибирске выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документами о знании русского языка

  • 09/07/2024, 12:42
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документами о знании русского языка
В отношении двух компаний, проводивших тестирование, возбуждены уголовные дела.

Методика тестировании знания русского языка в регионе в корне изменилась в марте этого года. В результата 11 организаций-посредников из Новосибирска, которые ранее предоставляли такие услуги, были лишены этого права. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции. Об этом сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. Напомним, иностранные граждане из стран дальнего зарубежья и трудовые мигранты должны в течении 30 дней с момента получения разрешительных документов на работу представить сертификат на знание русского языка.

Сотрудницы компании подделывали тесты по русскому для мигрантов в Новосибирске

Сотрудницы компании подделывали тесты по русскому для мигрантов в Новосибирске

— Сотрудники центров тестирования формально относились к этой процедуре. Сертификат выдавался иностранцам, не знающим русского языка, и последствия этого мы фиксируем до сих пор, — пояснила Людмила Фоменко. — Совместно с сотрудниками ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД мы отказали более 600 иностранным гражданам в приеме документов на оформление патентов по причине незнания русского языка, несмотря на наличие у них сертификата. Все зафиксировано на видеокамеры, 22 решения уже рассмотрены конфликтной комиссией Минобрнадзора, которая признала, что сертификаты выданы с нарушением действующего законодательства.

По ее словам, сейчас в регионе право тестирования мигрантов на здание русского языка есть только у двух вузов: СибСТРИНа и НГТУ. В ближайшее время к ним подключится площадка ТГУ.

Трудовые мигранты, плохо знающие русский, могут работать в Новосибирске не больше месяца

Трудовые мигранты, плохо знающие русский, могут работать в Новосибирске не больше месяца

Как уже отмечала редакция Infopro54, изменения в правилах тестирования на знание русского языка сказались на интересе работодателей Новосибирской области к специалистам-мигрантам. Квоты на набор сотрудников были скорректированы. Компании предпочли пригласить на работу специалистов из Узбекистана и Таджикистана, хотя ранее шел разговор о найме сотрудников в Индии и Бангладеш. Возникли проблемы с реализацией проекта под Бердском, где работают рабочие из Китая.

Общая квота на регион по найму сотрудников из стран дальнего зарубежья пока составляет около 3000 человек, но Людмила Фоменко отметила, что она с большой долей вероятности будет сокращаться.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обнаружили 15 школ с детьми мигрантов, не говорящими по-русски.

Фото freepik, автор: dragana-gordic.

337

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : русский язык Мигранты


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: Бизнес разочарован в налоговой амнистии

Но при этом уже активно вписывает поправки в свою деятельность.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Омский застройщик вышел на площадку в Клюквенном
9/07/24 15:12
Недвижимость
Вандал, осквернивший символ воинской славы России, пошел под суд в Новосибирске
9/07/24 14:48
Право&Порядок
Фура столкнулась с иномаркой на Северном объезде под Новосибирском
9/07/24 14:20
Происшествия
Мэрия Новосибирска приняла решение о расторжении контракта с подрядчиком Димитровского моста
9/07/24 14:04
Бизнес Власть Город
1,5 тысячи килограммов молочной продукции изъяли в Новосибирской области
9/07/24 13:30
Общество
Мошенники обещают новосибирцам пересчитать пенсию
9/07/24 13:10
Общество Право&Порядок
На улице Деповской в Новосибирске ввели ограничение движения
9/07/24 12:50
Город
Жительница Новосибирска пропала после крушении яхты в Черном море
9/07/24 12:49
Происшествия
В Новосибирске выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документами о знании русского языка
9/07/24 12:42
Общество Право&Порядок
Экс-правоохранителя взяли на работу с нарушением закона в Новосибирске
9/07/24 12:10
Право&Порядок
Первенство России по плаванию среди юниоров выиграла жительница Новосибирска
9/07/24 11:50
Спорт
Школьник утонул на озере в Новосибирске
9/07/24 11:30
Происшествия
В Новосибирск с визитом может приехать Михаил Мишустин
9/07/24 11:22
Власть Общество
Бастрыкин взял на контроль ЧП с избиением подростка из-за прически в Новосибирске
9/07/24 11:10
Происшествия
Новым замглавы Бердска по экономике назначена Вера Шляхто
9/07/24 10:50
Власть Отставки и назначения
Гонщиков с кричащими из окна девушками ищут в Новосибирске
9/07/24 10:30
Происшествия
Площадку за «Локомотив-Ареной» за 3 млрд рублей получила «Брусника»
9/07/24 10:18
Власть Город Недвижимость
В Новосибирске задержали подозреваемых в серии краж мотоциклов
9/07/24 10:10
Общество Происшествия
Приставы восстановили права на пользование квартирой мужчине в Новосибирске
9/07/24 9:42
Право&Порядок
Малый бизнес идет за большими гарантиями
9/07/24 9:00
Рынки Финансы
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
9/07/24 10:09
Банк Уралсиб вернет до 50% стоимости заказов в ресторанах во время гастрофестиваля
8/07/24 10:12
За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»
3/07/24 12:05
Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов
3/07/24 10:48
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Дня города
2/07/24 10:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
1/07/24 10:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска