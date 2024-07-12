На Плющихинский жилмассив пустят новые троллейбусы

Жители Плющихинского жилмассива пожаловались на недоступность общественного транспорта. Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин отметил, что транспортное обслуживание Плющихинского жилмассива сегодня удовлетворительное в части количества транспорта, но не хватает пропускной способности сети. Кроме того, он признал, что у мэрии есть проблемы с частными перевозчиками, работающими на этом маршруте.

— Коммерческие перевозчики грешат невыполнением рейсов по вечерам, — констатировал чиновник.

Он также пояснил, как мэрия планирует разруливать эту ситуацию.

— Сейчас в город приходят новые троллейбусы — каждую неделю мы получаем по несколько машин. Мы предусмотрели продление 22 троллейбусных маршрутов через Гусинобродское шоссе до Цветущей Плющихи. Их планируют запустить в октябре, — пояснил Никулин. — Кроме того, с июля продлен маршрут троллейбуса №7, который начал обслуживать жилмассив Молодежный.

Далее по мере строительства улицы Доватора мэрия планирует усиливать движение муниципальных перевозчиков в этой локации.

Стоит отметить, что ранее мэрия запустила новые троллейбусные маршруты до Южно-Чемского жилмассива, что привело к пересмотру маршрутов для коммерческих перевозчиков. Предприниматели жаловались, что у них упала выручка и работать стало невыгодно.

В начале июля, на оперативном совещании, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что в город пришла почти вся партия из 49 троллейбусов, поставленных по контракту на условиях финансовой аренды (лизинга). Еще 80 единиц техники за 4,9 млрд город ждет от «Сбербанк лизинг». В итоге до конца 2024 года на дорогах Новосибирска должны работать 258 новых троллейбусов.

Ранее редакция сообщала о том, что новые маршруты общественного транспорта появятся в 2024 году в Новосибирске.