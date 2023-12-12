В мэрии показали, где можно покататься на коньках, поиграть в хоккей и купит ель в Новосибирске

Карта «Новый год» появилась на геоинформационном портале «Мой Новосибирск». Об этом сообщили в департаменте связи и информатизации мэрии.

— Здесь можно посмотреть, где купить елку, а где покататься на коньках или поиграть в хоккей, — отмели в сообщении.

При нажатии на любой из катков можно увидеть подробную информацию о нем. От режима работы до наличия раздевалок и заточки коньков.

На данный момент на карту нанесены: 33 елочных базара, где в скором времени развернется торговля новогодними деревьями и лапником, 13 катка и 45 хоккейных коробок.

Ранее редакция сообщала о том, что пихты по 15 тысяч рублей завезли в Новосибирск из Польши.