Гель с пептидомиметиком, помогающий при огнестрельных ранениях, разработали новосибирские ученые

В Новосибирске ученые при содействии регионального Правительства создали прототип лекарственного средства на основе антибактериального пептидомиметика и инертного полимерного геля. Отмечается, что средство эффективно борется с болезнетворными бактериями и способствует более быстрому заживлению ран.

По словам руководителя отдела экспериментальной фармакологии НИИКЭЛ, д.м.н Павла Мадонова, инновационный гель с антимикробным действием может быть востребован в области хирургии и при лечении инфекционных поражений кожи. Кроме того, им можно лечить пациентов с трофическими язвами и огнестрельными и осколочными ранениями.

— Мы ввели в состав геля синтетический антимикробный пептидомиметик КАМП-1. Это антибактериальный компонент, к которому сложно развивается устойчивость микроорганизмов. Принцип действия антибактериального пептидомиметика состоит в том, что он налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Антимикробный пептидомиметик эффективен в отношении различных возбудителей инфекций, включая грибки рода Сandida, — пояснил специалист.

По сведениям пресс-службы правительства Новосибирской области, разработки НИИКЭЛ для ускорения заживления раневых поверхностей заинтересовали ученых ФГБУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. И. Гусака» Минздрава России из ДНР, которые ранее находились в рабочей командировке в Новосибирске.