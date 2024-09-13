ВК «Локомотив-Новосибирск» победил в первом матче чемпионата России

На «Локомотив Арене» проходит чемпионат России PARI Суперлиги 2025 года. В первом матче новосибирский волейбольный клуб одержал победу.
Больше всех очков в составе «Локомотива» набрал игрок из Сербии Марко Ивович — 15 очков.
Во втором туре новосибирский «Локомотив» встретился с командой «АСК» из Нижнего Новгорода. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу новосибирцев.
«Локомотив» играл во втором матче, так как в сезоне количество команд нечётное — 15.
Следующий матч состоится 18 сентября. Соперником будет московский ВК «Динамо».
Ранее редакция сообщала о том, что Губернатор поставил задачу пройти в плей-офф перед ХК «Сибирь».
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