ВК «Локомотив-Новосибирск» победил в первом матче чемпионата России

На «Локомотив Арене» проходит чемпионат России PARI Суперлиги 2025 года. В первом матче новосибирский волейбольный клуб одержал победу.

Больше всех очков в составе «Локомотива» набрал игрок из Сербии Марко Ивович — 15 очков.

Во втором туре новосибирский «Локомотив» встретился с командой «АСК» из Нижнего Новгорода. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу новосибирцев.

«Локомотив» играл во втором матче, так как в сезоне количество команд нечётное — 15.

Следующий матч состоится 18 сентября. Соперником будет московский ВК «Динамо».

Ранее редакция сообщала о том, что Губернатор поставил задачу пройти в плей-офф перед ХК «Сибирь».