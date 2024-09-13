Купальный сезон приближается к завершению в Новосибирске

В Новосибирске близится к завершению купальный сезон. Официальное закрытие сезона состоится 15 сентября.
Спасатели МАСС подвели предварительные итоги: за весь сезон спасено 72 человека, в том числе 18 детей. Помощь была оказана 27 людям, из которых 21 ребёнок.
По данным ведомства, на воде погибло 28 человек, среди них пятеро детей.
– Статистика ужасающая. Уважаемые родители! У вас есть почти год, чтобы научить детей правилам безопасности на водных объектах, – отмечают спасатели.
Напомним, что самое большое количество смертей на воде произошло в июне. Тогда за неполных три недели в Новосибирской области погибло 45 человек.
Ранее редакция сообщала о том, что самые гиблые места Новосибирской области назвали в МЧС.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области. автор: пресс-служба.
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