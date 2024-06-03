Новосибирская область показала свой научно-технологический потенциал в Москве на ВДНХ

Новосибирская область входит в пятерку национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ Министерства науки и высшего образования нашей страны. В структуре ВРП региона почти четверть занимает продукция высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

Особое внимание правительство региона сосредоточено на реализации плана модернизации Новосибирского научного центра (программы «Академгородок 2.0»). В настоящее время «Академгородок 2.0» – это 80 проектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Флагманы программы: уникальная научная установка класса «мегасайенс» – ЦКП «СКИФ», и современный кампус мирового уровня НГУ.

Также в этом году в регионе начнется реализация другого крупного проекта – Центра масштабирования отечественных научных разработок в области химических и биологических катализаторов. Основными заказчиками станут предприятия нефте-газопереработки.