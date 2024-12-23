Перевозку вторсырья из других регионов на переработку предлагают субсидировать

Переработчики вторсырья просят господдержку для переработки отходов. Об этом, в частности, сообщил генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор на встрече Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». По его словам, новосибирское предприятие нашло возможность изготавливать коричневую стеклотару с высокими потребительскими характеристиками, используя 80 % стеклоотходов в составе сырья. Однако того, чтобы по этой технологии изготавливать всю продукцию, заводу необходимо 170-180 тыс. тонн стеклобоя в год.

— Таких потоков в Сибири и на Дальнем Востоке пока что нет, а реализация основной части стеклянной упаковки от «Сибстекла» происходит именно здесь. Сейчас вторичное стекло на предприятие поступает со всей России. Организация транспортировки стеклоотходов из отдаленных регионов в Новосибирск — это огромные расходы со стороны бизнеса, которые сводят на нет всю экономическую целесообразность их применения. Поэтому без помощи государства эту проблему не решить, — констатировал Антон Мор.

Руководитель «Сибстекла» предложил создать рабочую группу для подготовки предложений по процессу транспортировки. В первую очередь, по его словам, нужно рассмотреть субсидирование перевозки стеклобоя к месту утилизации за счет средств экосбора в рамках РОП. Также нужно подумать о внедрении цифровой модели эффективной логистики ТКО, в том числе, предусматривающей загрузку вагонов, порожняком возвращающихся с Дальнего Востока в Сибирь.

Напомним, в ноябре «Сибстекло» запустило вторую очередь технологического комплекса по обработке стеклоотходов, мощность которого составляет 132 тыс. тонн вторсырья в год. На двух новых линиях осуществляют дробление, грохочение, выборку органического мусора, корковых пробок и железных элементов. В первом квартале 2025 года техкомплекс дооснастят оптическими сепараторами для разделения стеклобоя по цветам.

Напомним, летом 2024 года компания «Сибстекло» договорилась с заводом компании Carlsberg Uzbekistan в Узбекистане о поставках в Новосибирск стеклобоя.

В ноябре компания начала использовать в производстве стеклобой, завезенных с Сахалина —150 тонн. В компании отмечали, что это первая партия отслужившего свой срок стекла, отправленная для переработки на материк из островного региона. На тот момент на предприятии использовали стеклобой из Сибири, Центральной России и Дальнего Востока – Амурской области, Хабаровского и Приморского края.

Ранее редакция сообщала о том, что с Нового года только компании из реестра утилизаторов смогут работать с производителями упаковки и помогать им с утилизацией.