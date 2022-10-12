Гендиректора бывшего «мусорного» регоператора арестовали за хищение бюджетных средств

Следственным комитетом Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Эко-комплекс» Виктора Карла. Он подозревается в хищении бюджетных средств путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

— По данным следствия, в 2019-2022 году генеральный директор АО «Эко-комплекс» без оформления действительных гражданско-правовых сделок предоставил обществу с ограниченной ответственностью из соседнего региона возможность осуществлять на территории полигона твердых бытовых отходов обработку и вывоз вторичного сырья. Своими действиями подозреваемый причинил имущественный ущерб муниципальному акционерному обществу на сумму более 7 млн. рублей, что является особо крупным размером, — говорится в сообщении ведомства.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

— По ходатайству следователя СК в отношении гендиректора акционерного общества судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства и работы проведены обыски. Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, — говорится в сообщении СК по Алтайскому краю.

«ЭКО-Комплекс» стал «мусорным оператором» по обращению с твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне в 2018 году. В его ведении находилось обслуживание мусорного полигона в Барнауле. Помимо столицы Алтайского края, согласно утверждённой территориальной схеме обращения с отходами, в эту зону входят также девять других территорий: Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Первомайский, Павловский, Калманский, Тальменский, Косихинский, Ребрихинский и Троицкий районы. Действие соглашения закончилось в июне 2021 года.

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