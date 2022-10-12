Киоски «Дядя Дёнер» уйдут с молотка

В Новосибирске на публичных торгах продадут 42 киоска «Дядя Дёнер» в счет уплаты долга перед «Сбером». Об этом говорится в решении Арбитражного суда. Как пишет КП-Новосибирск, суд дал разрешение «Сберу» и фонду развития МСП региона забрать оборудованные уличные киоски у должника.

Напомним, в 2018 году «Дядя Дёнер» взял в Сбербанке кредит в размере 35 млн. рублей, чтобы рефинансировать другой займ в банке «ВТБ» в Красноярске. Поручителем выступил Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Пандемия, рост цен, кредиты и другие факторы привели к техническому дефолту компании по облигациям. Основатель сети — Антон Лыков, называл сумму неисполненных обязательств, как «хвостик в 20 млн. рублей». В материалах суда отмечается, что согласно расчету задолженности на 02.07.2021, размер неисполненных обязательств по кредитному договору составлял 27 млн рублей. Залоговая стоимость 42 павильонов — 10.5 млн рублей.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области в марте была назначена судебная оценочная экспертиза залога. 5 сентября в суд поступило заключение эксперта ООО «Сибирское объединение оценщиков» Евгения Цевелева согласно которому рыночная стоимость объекта исследования: торговые павильоны с оборудованием в количестве 42 штук — составляла 10,99 млн руб. Эта цена определена судом как стартовая для публичных торгов.

Согласно решению суда, ПАО «Сбербанк России» получит 30,01 % от вырученных в ходе торгов средств, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области — 69,99 %.

Сеть фастфуда «Дядя Дёнер» появилась в Новосибирске в 2009 году. Ранее редакция уже освещала причины возникновения проблем у компании, а также предложения по их решению.