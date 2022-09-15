Конкурентная борьба на рынке вторсырья в Новосибирске ужесточается

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории в Новосибирской области осуществляется на основании территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной постановлением правительства региона от 26.09.2016 № 292-п, ― напомнили в пресс-службе ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции прокомментировать слова участников новосибирского рынка о том, что в регионе возникли проблемы с вывозом раздельно собранных отходов.

— Общий объем раздельно собранных отходов в регионе, отправляемых на объекты обработки, не изменился. Уменьшение объемов, поступающих на объект обработки отходов, принадлежащий ООО «Айсберг», произошло из-за перераспределения обслуживаемых операторами по транспортированию ТКО территорий и изменения конфигурации маршрутов, — пояснили в компании. — С 23 апреля к транспортированию ТКО на территории Октябрьского и Дзержинского района приступило МУП «САХ». Таким образом, раздельно накопленные компоненты ТКО, собранные с контейнерных площадок, расположенных на территориях, которые обслуживает МУП «САХ» — сейчас это Первомайский, Советский, Кировский, Октябрьский и Дзержинский районы, — направляются на дальнейшую обработку на объекты сортировки, внесенные в территориальную схему обращения с ТКО и принадлежащие муниципальному унитарному предприятию.

В соответствии с указанным документом транспортирование раздельно накопленных компонентов ТКО с территории Новосибирска, Бердска, Оби и Кольцово осуществляется в зависимости от конфигурации маршрутов на объекты обработки, указанных в приложении № 4 к территориальной схеме.

В ГК «ВИС» также заявили, что в нарушение законодательства РФ мусоросортировочный комплекс ООО «Айсберг» не оборудован приборами для весового учета поступающих раздельно собранных отходов.

— Ввиду отсутствия средств измерения на объекте обработки определить фактическую массу обрабатываемых ТКО ООО «Айсберг» не представляется возможным. ООО «Экология-Новосибирск» не располагает информацией по морфологическому составу ТКО, поступающих на объект обработки. Плотность ТКО у разных фракций существенно различается, например: плотность стекла составляет 1186 кг/куб.м, а металлические консервные банки имеют плотность 100 кг/куб.м, — комментирует пресс-служба ГК «ВИС». — Кроме того, ООО «Айсберг» является единственным предприятием, осуществляющим свою деятельность на территории Новосибирской области по обработке отходов, не предоставляющим данные о количестве извлекаемых полезных фракций, в дальнейшем идущих на продажу.

— Все отходы из емкостей для селективного накопления компонентов ТКО транспортируются операторами на объекты обработки отходов. Работы по транспортированию отходов — ТКО, РНО, КГО — оплачивает ООО «Экология-Новосибирск», также региональный оператор оплачивает обработку ТКО, — комментируют в компании. — Региональный оператор поддерживает различные экологические акции, направленные на увеличение процента отходов, отправляемых на переработку, а также субботники, организованные волонтерами и экоактивистами.

Что касается развития раздельного накопления ТКО на территории региона, то в ГК «ВИС» сообщили, что до 1 января 2019 года на территории Новосибирска были установлены 1729 контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов. По состоянию на 15 сентября 2022 года их количество выросло до 5072.

Ближайшее мероприятие, организованное общественной организацией охраны окружающей среды «Пчела», пройдет 17 сентября. ООО «Экология-Новосибирск» обеспечивает раздельный сбор и вывоз отходов. Все собранные в ходе субботника отходы, содержащие утильные фракции, будут направлены на переработку.

Как сообщили редакции, за счет собственных средств регоператора в Новосибирске трижды была проведена акция по сбору и утилизации отработанной автомобильной резины, которую жители, нарушая законодательство, складируют на контейнерных площадках. На переработку были направлены 13 тонн покрышек. Также за счет собственных средств выпускаются детские журналы, брошюры и книжки, популяризирующие раздельный сбор отходов и принципы ответственного потребления, которые распространяются по детским садам и школам Новосибирской области, проводятся конкурсы, уроки и мастер-классы.

Напомним, вчера ГК «Арктик Сити» сообщила о закрытии мусоросортировочного комплекса в Новосибирске из-за того, что регоператор резко сократил поставки раздельно собранных отходов на предприятие.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области расторгнута «мусорная» концессия, которую курировала ГК «ВИС». А в июле были названы предварительные параметры двух новых.