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Конкурентная борьба на рынке вторсырья в Новосибирске ужесточается

  • 15/09/2022, 19:37
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раздельный сбор отходов
Группа «ВИС» прокомментировала ситуацию с вывозом раздельно собранных отходов в городе.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории в Новосибирской области осуществляется на основании территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной постановлением правительства региона от 26.09.2016 № 292-п, ― напомнили в пресс-службе ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции прокомментировать слова участников новосибирского рынка о том, что в регионе возникли проблемы с вывозом раздельно собранных отходов.

раздельный сбор отходов

В Новосибирске схлопывается программа раздельного сбора отходов?

В соответствии с указанным документом транспортирование раздельно накопленных компонентов ТКО с территории Новосибирска, Бердска, Оби и Кольцово осуществляется в зависимости от конфигурации маршрутов на объекты обработки, указанных в приложении № 4 к территориальной схеме.

— Общий объем раздельно собранных отходов в регионе, отправляемых на объекты обработки, не изменился. Уменьшение объемов, поступающих на объект обработки отходов, принадлежащий ООО «Айсберг», произошло из-за перераспределения обслуживаемых операторами по транспортированию ТКО территорий и изменения конфигурации маршрутов, — пояснили в компании. — С 23 апреля к транспортированию ТКО на территории Октябрьского и Дзержинского района приступило МУП «САХ». Таким образом, раздельно накопленные компоненты ТКО, собранные с контейнерных площадок, расположенных на территориях, которые обслуживает МУП «САХ» — сейчас это Первомайский, Советский, Кировский, Октябрьский и Дзержинский районы, — направляются на дальнейшую обработку на объекты сортировки, внесенные в территориальную схему обращения с ТКО и принадлежащие муниципальному унитарному предприятию.

В ГК «ВИС» также заявили, что в нарушение законодательства РФ мусоросортировочный комплекс ООО «Айсберг» не оборудован приборами для весового учета поступающих раздельно собранных отходов.

— Ввиду отсутствия средств измерения на объекте обработки определить фактическую массу обрабатываемых ТКО ООО «Айсберг» не представляется возможным. ООО «Экология-Новосибирск» не располагает информацией по морфологическому составу ТКО, поступающих на объект обработки. Плотность ТКО у разных фракций существенно различается, например: плотность стекла составляет 1186 кг/куб.м, а металлические консервные банки имеют плотность 100 кг/куб.м, — комментирует пресс-служба ГК «ВИС». — Кроме того, ООО «Айсберг» является единственным предприятием, осуществляющим свою деятельность на территории Новосибирской области по обработке отходов, не предоставляющим данные о количестве извлекаемых полезных фракций, в дальнейшем идущих на продажу.

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Что касается развития раздельного накопления ТКО на территории региона, то в ГК «ВИС» сообщили, что до 1 января 2019 года на территории Новосибирска были установлены 1729 контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов. По состоянию на 15 сентября 2022 года их количество выросло до 5072.

— Все отходы из емкостей для селективного накопления компонентов ТКО транспортируются операторами на объекты обработки отходов. Работы по транспортированию отходов — ТКО, РНО, КГО — оплачивает ООО «Экология-Новосибирск», также региональный оператор оплачивает обработку ТКО, — комментируют в компании. —  Региональный оператор поддерживает различные экологические акции, направленные на увеличение процента отходов, отправляемых на переработку, а также субботники, организованные волонтерами и экоактивистами.

Ближайшее мероприятие, организованное общественной организацией охраны окружающей среды «Пчела», пройдет 17 сентября. ООО «Экология-Новосибирск» обеспечивает раздельный сбор и вывоз отходов. Все собранные в ходе субботника отходы, содержащие утильные фракции, будут направлены на переработку.

Как сообщили редакции, за счет собственных средств регоператора в Новосибирске трижды была проведена акция по сбору и утилизации отработанной автомобильной резины, которую жители, нарушая законодательство, складируют на контейнерных площадках. На переработку были направлены 13 тонн покрышек. Также за счет собственных средств выпускаются детские журналы, брошюры и книжки, популяризирующие раздельный сбор отходов и принципы ответственного потребления, которые распространяются по детским садам и школам Новосибирской области, проводятся конкурсы, уроки и мастер-классы.

Напомним, вчера ГК «Арктик Сити» сообщила о закрытии мусоросортировочного комплекса в Новосибирске из-за того, что регоператор резко сократил поставки раздельно собранных отходов на предприятие.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области расторгнута «мусорная» концессия, которую курировала ГК «ВИС».  А в июле были названы предварительные параметры двух новых

Фото из группы «Экологии Новосибирск» «Вконтакте»

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экология утилизация мусора регоператор раздельный сбор отходов


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