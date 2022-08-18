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Гендиректора кемеровской строительной компании будут судить за мошенничество

  • 18/08/2022, 11:41
обманутые дольщики
Обманутые дольщики могут потянуть на 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании, который обвиняется в мошенничестве, направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД региона.

По данным следствия, в период с 2012 по 2017 годы обвиняемый путем обмана похитил у участников долевого строительства около 66 млн рублей. Являясь в тот период генеральным директором строительной компании, он взял на себя обязательства по строительству и введению в эксплуатацию 12-этажного жилого дома в Междуреченске.

Организация заключала предварительные договоры на куплю-продажу квартир по ценам ниже рыночных, не имея разрешения на строительство и рассчитанной сметной стоимости проекта. При этом договоры с обманутыми дольщиками в установленном порядке не регистрировались и не могли являться основанием для предоставления жилплощади. Людям выдавались лишь квитанции об оплате, а денежные средства поступали в личное распоряжение гендиректору.

— Со временем строительная компания регулярно объявляла о переносе срока сдачи объекта на более позднее время. Также неоднократно занижалась планируемая этажность жилого дома. С целью конспирации противоправной деятельности обвиняемый основал жилищно-строительный кооператив. Оставаясь под фактическим руководством фигуранта, данная организация продолжила заключать договоры долевого строительства. Обязательства перед клиентами исполнены не были. В общей сложности потерпевшими по уголовному делу признаны 62 обманутых дольщика, — отмечается в сообщении.

В связи с тем, что мужчина скрылся от органов предварительного расследования, он был объявлен в розыск. В июле 2021 года экс-руководитель компании-застройщика был задержан в Москве и по решению суда заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы.

NGS42.RU, со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет про Игоря Шумахера. Он был гендиректором инвестиционно-строительной компании «Сибвосток-М». В 2012 году от имени ЖСК «Известия» Шумахер заключил договор с жителями Междуреченска на куплю-продажу квартир в строящемся доме.

 

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске дошло до суда дело со 180-ю обманутыми дольщиками. 

Фото pixabay — AlLes

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Кемерово

Теги : строительство обманутые дольщики мошенничество


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