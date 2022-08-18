Прививочная кампания против гриппа стартует в Новосибирской области в августе

Сейчас вакцину доставляют в медучреждения, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Всего в регион поступило 410 370 доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых, — говорится в сообщении.

Особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно – в один день можно ввести оба препарата.

В октябре прошлого года Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа – соответствующие изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске откроют первый специализированный пункт вакцинации для беременных.