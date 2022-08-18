Рекламодателям

Прививочная кампания против гриппа стартует в Новосибирской области в августе

  • 18/08/2022, 11:40
Автор:
вакцинация от ковида
Регион получил крупную партию вакцины.

Сейчас вакцину доставляют в медучреждения, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Всего в регион поступило 410 370 доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых, — говорится в сообщении.

Особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно – в один день можно ввести оба препарата.

В октябре прошлого года Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа – соответствующие изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске откроют первый специализированный пункт вакцинации для беременных.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

792

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : медицина здоровье вакцинация от гриппа вакцина


Комментировать

пока нет комментариев
переработка мусора

Потенциальные резиденты изучают экотехнопарк

Компании, занимающиеся переработкой мусора, называют как плюсы его создания, так и риски, которые их сдерживают для принятия решений.
Читать статью >>
уровень преступности

В Новосибирске зафиксирован рост уровня преступности со стороны иностранцев

Прибывшие из-за рубежа граждане нарушают закон чаще, чем в прошлом году.
Читать статью >>
структура правительства в Хакассии

Утверждена новая структура правительства в Хакасии

Руководитель республики анонсировал их в конце июля.
Читать статью >>
особо охраняемые природные территории

Караканский бор тоже получил статус особо охраняемой природной территории

Первая особо охраняемая природная территория в регионе уже потребовала корректировки областного законодательства.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

Потенциальные резиденты изучают экотехнопарк

18/08/2022, 16:30

МВД России пресекло бизнес на мошенничестве с материнским капиталом в Новосибирске

18/08/2022, 15:41

В Новосибирске зафиксирован рост уровня преступности со стороны иностранцев

18/08/2022, 15:20

В Иркутске средний чек по ипотечному кредиту снизился на 7%

18/08/2022, 13:51
Популярное

В России сеть кофеен Starbucks переименовали в Stars Coffee

18/08/2022, 14:42

Эксперты назвали востребованные у молодежи профессии «на удаленке»

18/08/2022, 13:56

18 августа мощность магнитной бури составит 7 баллов из 9 возможных

18/08/2022, 10:24

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Таунхаусы Klubnika с участком в Новосибирской области продают за 14 266 рублей в месяц

18/08/2022, 14:35

«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН

18/08/2022, 11:09

Банк Уралсиб в Новосибирске заключил договоры с ведущими вузами города

18/08/2022, 10:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска