Статистика показала возвращение интереса новосибирцев к ипотечным кредитам

После снижения в апреле и мае портфель ипотечных кредитов жителей Новосибирской области вернулся к росту в июне. По данным на 1 июля, его размер составил 302,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

В июне впервые за три месяца вырос и объем выданных в регионе ипотечных кредитов — до 5,2 млрд рублей за месяц. Это все еще значительно ниже среднемесячных объемов выдачи прошлого года, но почти в два раза превышает уровень мая 2022 года, когда высокие ставки и общая неопределенность затормозили рынок ипотеки.

— Ипотечное кредитование на новостройки снижалось более медленными темпами за счет льготных программ. А вот отрицательная динамика по вторичному рынку была более значительной. В мае в нашем регионе было оформлено только 447 ипотек на вторичном рынке, это в семь раз меньше среднемесячного значения за прошлый год. Но такая ситуация оказалась временной. Июньские цифры показали, что вслед за быстрым снижением ключевой ставки Банка России снижаются и ставки по ипотеке, кредитный рынок оживает, — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Напомним, что Банк России временно повысил ключевую ставку до 20% годовых 28 февраля 2022 года. Сегодня она составляет 8% годовых.

В целом за шесть месяцев 2022 года жители Новосибирской области взяли около 14 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 44 млрд рублей. Это меньше по сумме, чем за шесть месяцев прошлого года на 35%.

— А вот если сравнить текущий год с 2020-м или 2019-м — то объем выданных ипотечных кредитов в этом году все же больше. Дело в том, что 2021 год стал рекордным по объему выданных ипотек за счет льготных программ и в целом низких ставок. Сейчас ставки по льготным программам опять снизились до прошлогодних уровней, а сами программы расширяются. В результате в июне мы зафиксировали очередной минимум средней ставки по выданным на покупку новостроек ипотечным кредитам в регионе —5,3%, — добавил Сергей Жаботинский.

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