Гендиректора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок освободили из тюрьмы в Новосибирске

Из новосибирской колонии освободили бывшего гендиректора сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Надежда Судденок вышла на свободу.

― Исправительное учреждение, в котором отбывала наказание женщина, обратилось в Мариинский городской суд Кемеровской области с представлением об освобождении осуждённой от отбывания наказания в связи с болезнью, которая входит в соответствующий перечень заболеваний, препятствующих к лишению свободы, ― говорится на сайте суда.

Известно, что у колонии, где находилась заключенная, нет необходимых условий и лицензии на проведение необходимого лечения. Именно поэтому Судденок отпустили домой.

Напомним, трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Причиной стало короткое замыкание из-за не правильно смонтированной электропроводки. Ситуация усугубилась еще и тем, что на момент возгорания все эвакуационные выходы были закрыты, а ни одна из систем противопожарной защиты не сработала. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 38 детей. На скамье подсудимых оказалось 15 человек, которым вынесли реальный сроки лишения свободы. Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам.

Ранее по такой же схеме как гендиректор ТРЦ на свободу вышел пожарный Сергей Генин. У него было обнаружено онкологическое заболевание.