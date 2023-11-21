На повторные торги выставлен участок в Ленинском районе в Новосибирске

ППК «Фонд развития территорий» объявил аукцион на право заключения договора переуступки прав аренды на земельный участок с долгостроем площадью 0,2 га (2478 кв. метров) на ул. Волховской, з/у 41/1 в Ленинском районе Новосибирска. Степень строительства здания составляет 27%. Информация об этом размещена на сайте фонда.
Начальная цена — 35,360 млн рублей. Заявки можно подать до 4 декабря.
Следует отметить, что это уже повторный аукцион по данному участку. Первый был объявлен в октябре текущего года. Тогда начальная цена составляла 44 млн рублей. Желающих приобрести участок не нашлось.
Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска разрешила изменить параметры долгостроя на Серафимовича.
Фото из презентации ППК «Фонд развития территорий»
Рубрики :
Регионы:
Теги :