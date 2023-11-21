На повторные торги выставлен участок в Ленинском районе в Новосибирске

ППК «Фонд развития территорий» объявил аукцион на право заключения договора переуступки прав аренды на земельный участок с долгостроем площадью 0,2 га (2478 кв. метров) на ул. Волховской, з/у 41/1 в Ленинском районе Новосибирска. Степень строительства здания составляет 27%. Информация об этом размещена на сайте фонда.

Начальная цена — 35,360 млн рублей. Заявки можно подать до 4 декабря.

Следует отметить, что это уже повторный аукцион по данному участку. Первый был объявлен в октябре текущего года. Тогда начальная цена составляла 44 млн рублей. Желающих приобрести участок не нашлось.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска разрешила изменить параметры долгостроя на Серафимовича.