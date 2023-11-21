Рекламодателям

На повторные торги выставлен участок в Ленинском районе в Новосибирске

  • 21/11/2023, 20:07
Автор:
На повторные торги выставлен участок в Ленинском районе в Новосибирске
Начальная цена снижена до 35,360 млн рублей.

ППК «Фонд развития территорий» объявил аукцион на право заключения договора переуступки прав аренды на земельный участок с долгостроем площадью 0,2 га (2478 кв. метров) на ул. Волховской, з/у 41/1 в Ленинском районе Новосибирска. Степень строительства здания составляет 27%.  Информация об этом размещена на сайте фонда.

Начальная цена — 35,360 млн рублей. Заявки можно подать до 4 декабря.

Следует отметить, что это уже повторный аукцион по данному участку. Первый был объявлен в октябре текущего года. Тогда начальная цена составляла 44 млн рублей. Желающих приобрести участок не нашлось.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска разрешила изменить параметры долгостроя на Серафимовича.

Фото из презентации ППК «Фонд развития территорий»

925

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : ППК «Фонд развития территорий» земельный участок аукцион аренда


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии
3/11/23 10:15
Боец из Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО
1/11/23 11:38
Военный комиссар НСО озвучил сумму зарплат на СВО
31/10/23 20:20

Русфонд собирает средства для Киры Рядской с поражением ЦНС

Необходимо собрать — 226 600 рублей.
Читать далее >>

VIP-club: успешные компании резонируют в одной тональности

О том, почему так важны для бизнеса правильные жизненные ориентиры его собственников.
Читать далее >>

Самые большие студии в новостройках обнаружили в Новосибирске

Кроме того, за 5 лет застройщики на 20% увеличили площадь «двушек».
Читать далее >>

Два счета за электричество начали выставлять новосибирцам

Энергетики предлагают жителям выбрать: платить за обычное электричество, или выработанное солнечными электростанциями.
Читать далее >>

Расходы новосибирцев на покупку игр в дни распродаж 11.11 выросли в 7 раз

Эксперты оценили итоги ноябрьских распродаж в Новосибирске.
Читать далее >>

На четверть выросло количество проверок строящихся объектов в Новосибирске

В Госстройнадзоре объяснили эту динамику ростом количества объектов.
Читать далее >>

Налоговая оспаривает сделки Экологии-Новосибирск на сумму более 1,8 млрд рублей

ФНС требует направить эти средства в конкурсную массу.
Читать далее >>

Предприятия Сибантрацита перешли в собственность Башкирского промышленного холдинга

УК «ЭЛСИ» приняла решение о продаже предприятий сибирского дивизиона.
Читать далее >>

«Динал»: антикризисные практики новосибирской промышленности

Новосибирское предприятие, несмотря на санкции и кризис, продолжает наращивать производство, ассортимент и долю на рынке, опираясь на уникальный подход к потребностям клиента и бизнес-процессам
Читать далее >>

Минтранс прокомментировал информацию о финансировании четвертого моста

Ранее концессионер сообщил, что остановил работы из-за проблем с финансированием.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Эдуард Коложвари, начальник управления дополнительного образования НГУЭУ, кандидат экономических наук

Эдуард Коложвари: Не исключаю возвращения системы зачетов, векселей, активизации работы бизнеса с криптовалютой

Если кредитов стало меньше, а потребность в них существует, значит, она будет закрываться другими инструментами.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Гендиректора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок освободили из тюрьмы в Новосибирске
21/11/23 20:43
Общество Право&Порядок
На повторные торги выставлен участок в Ленинском районе в Новосибирске
21/11/23 20:07
Недвижимость
Второкласснице из Новосибирска вручили орден Мужества за погибшего на СВО отца
21/11/23 20:07
Общество
К Новому году владельцы квартир в долгострое на Есенина отпразднуют новоселье
21/11/23 19:46
Город Общество
Несуществующие семена овощей выявили в интернет-каталогах томских организаций
21/11/23 19:22
Агропром Общество
Замглавы поселка Маслянино Новосибирской области наказан за игнор
21/11/23 19:09
Право&Порядок
«Сибирь» приобрела финалиста кубка Стэнли, вратаря Антона Худобина
21/11/23 19:08
Спорт
Составлен рейтинг Топ-5 лучших муниципальных больниц Новосибирска
21/11/23 19:05
Общество
Увольнения главы дептранса потребовали депутаты горсовета Новосибирска
21/11/23 18:17
Власть Политика Транспорт
Мэрия проверила блошиный рынок на левом берегу Новосибирска
21/11/23 17:44
Город
Можно чаю попить: коллекция кружек-подарков появилась в музее военного института Росгвардии в Новосибирске
21/11/23 17:10
Культура Общество
Сбитый на дороге мальчик загадочно исчез с места ДТП в Новосибирске
21/11/23 16:38
Происшествия
«Я – русский»: за отказ воевать на стороне ВСУ уроженец Новосибирска попал под суд
21/11/23 16:07
Общество
Будет ли дефицит новостроек в 2024 году в Новосибирске
21/11/23 15:43
Недвижимость Общество
Арестант умер в СИЗО Новосибирска от передозировки наркотиками
21/11/23 15:36
Происшествия
Мода и красота, тренды и дефиле: в Новосибирске прошел Фестиваль «Образ»
21/11/23 15:13
Бизнес Общество
«Сознался и забыл»: маньяк Чуплинский несколько недель провел в Новосибирском СИЗО
21/11/23 14:57
Право&Порядок
Готовность горнолыжных трасс России к сезону оценили эксперты
21/11/23 14:52
Туризм
Зайцы вышли на охоту в огороды дачников под Новосибирском
21/11/23 14:30
Общество
Русфонд собирает средства для Киры Рядской с поражением ЦНС
21/11/23 14:16
Общество
Популярное
Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь
21/11/23 16:34
В Госдуме хотят запретить деятельность «специалистов» паранормальных услуг
21/11/23 12:41
Эксперт сообщил о повышении пенсий в декабре
21/11/23 10:30
75% сибиряков намерены встречать Новый год дома
20/11/23 15:44
Мошенники используют «курсы для аналитиков» в качестве новой схемы обмана
20/11/23 11:22
Черные списки пассажиров хотят объединить известные авиакомпании России
13/11/23 16:42
Новости компаний
Добрым молодцам урок: Wink.ru представил трейлер нового сериала «Недетское кино»
21/11/23 13:46
Как бизнесу открыть счет за 0 рублей, получить 50 % скидку за обслуживание и 5000 бонусов
21/11/23 13:40
Сибиряки все чаще выбирают загородное жилье
21/11/23 11:11
Бригады АО «РЭС» устранили аварии в НСО и отправились на помощь в Кузбасс
20/11/23 15:05
Сам себе дизайнер: «Ростелеком» поможет сибирским предпринимателям самостоятельно создавать визуальный контент
20/11/23 12:50
Банк Уралсиб удвоил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев
20/11/23 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска