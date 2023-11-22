Эксперты рассказали, куда предпочитают переезжать новосибирцы

Эксперты цифровой платформы «Метр Квадратный» проанализировали, в каких регионах России предпочитают покупать недвижимость новосибирцы по итогам 2022 года и двух кварталов 2023-го.

Ожидаемо на первом месте в списке предпочтений оказались Москва и Санкт-Петербург. Так, на Москву и Московскую область пришлись 43% всех сделок, которые были заключены через платформу. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 15%. На третьем месте Краснодарский край — 10%.

В регионах Сибири самыми интересными для покупки недвижимости и переезда для новосибирцев оказались Омская область и Алтайский край. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), с января 2023 года на Алтае наблюдается рост количества проданных квартир в новостройках — с 34% до 49% от всего объема строящегося жилья, в Омске — с 19% до 26%.

Что касается интереса к новосибирскому рынку, то, по данным платформы (по итогам 2022 года и трех кварталов 2023-го), квартирами в Новосибирске интересуются жители 74 регионов России. В топ-5 покупателей — жители Кемеровской области, Алтайского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Забайкальского края.

— В поисковую систему «Яндекс» в месяц поступают более 10 млн запросов «купить квартиру», в Новосибирске — около 200 тысяч запросов. Это говорит о потенциале рынка. При этом доля межрегиональных сделок, совершенных в Новосибирской области, составляет 31%, — говорит эксперт платформы «Метр Квадратный» Эльмира Мехметова.

По данным платформы «Метр Квадратный», средняя цена квадратного метра в Новосибирске на ноябрь 2023 года на первичном рынке составляет 124,4 тысячи рублей (+1% с начала года), на вторичном рынке — 108,3 тысячи рублей (-0,8%).

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