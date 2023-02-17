Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев возглавил Центральный военный округ ВС РФ

Бывший начштаба 41 армии Мордвичев возглавил ЦВО, пишет «Прецедент». Военачальник несколько лет служил в Новосибирске на должностях первого заместителя командующего и начальника штаба 41 армии.

Генерал-лейтенант сменил на должности командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, о чем сообщается в ЕГРЮЛ и «Спарк».

В послужном списке 47-летнего Андрея Мордвичева служба на командных должностях с 2010 года. В 2017-м он возглавил Южно-Сахалинский гарнизон, потом командовал 68-м армейским корпусом. В 2018 году был назначен первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО, управление которой располагается в Новосибирске.

Кроме того, Андрей Мордвичев командовал Парадом Победы в Столице Сибири.

Отмечается, что в начале СВО он являлся командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. Командовал российскими войсками во время освобождения Мариуполя.

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