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«ПроГород» продвигает в регионы тему мастер-планирования

  • 18/02/2023, 10:05
мастер-план территории
Такой подход позволяет максимизировать инвестиционную привлекательность территорий за счет создания новых рабочих мест.

— Мы, как девелоперская компания внутри группы ВЭБ.РФ, отвечаем за улучшение показателей жилищных условий в городах, в частности за счет реализации комплексных проектов развития территорий, — рассказал Денис Голубев, директор по специальным проектам компании «ПроГород», выступая на сессии «Мастер-план городской территории как инструмент устойчивого развития» в рамках «Сибирской строительной недели» в Новосибирске. —Ключевыми направлениями нашей команды являются развитие городской среды и улучшение качества жизни в регионах.

Проект компании «ПроГород» в Междуреченске Кемеровской области предполагает создание комфортного корпоративного жилья для сотрудников угольных компаний с зелеными зонами, детскими и спортивными площадками.

— Все проекты мы разрабатываем, опираясь на стандарт комплексного развития территорий Минстроя РФ. Это закрытые дворы, улицы, школы, общественные пространства, парковки, мы учитываем также необходимость создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения, — рассказал Денис Голубев.

Он отметил, что такой поход, как мастер-планирование, позволяет максимизировать инвестиционную привлекательность территорий за счет создания новых рабочих мест.

— Сегодня десятками можно считать города, в которых разработаны и утверждены мастер-планы, – отметил модератор сессии, заведующий кафедрой градостроительства и городского хозяйства НГФСУ (СИБСТРИН) Дмитрий Карелин.

ООО «ПроГород» — компания в контуре государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, созданная для реализации комплексных проектов освоения территории. Ключевые направления деятельности ООО «ПроГород» нацелены на развитие городской среды и улучшение качества жизни людей в регионах России.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируется реализовать проекты комплексного развития территории на 170 площадках. 

Фото с сайта «ПроГород»

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск Кузбасс

Теги : мастер-план территории Комплексное развитие территории


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