Генерал-лейтенант Росгвардии Воробьев посетил военный институт в Новосибирске

В рамках рабочего визита высокопоставленный руководитель Росгвардии побывал в военном институте имени И.К. Яковлева в Новосибирске.

― Генерал-лейтенант ознакомился с вопросами планирования и организации учебного процесса, узнал о новациях в подготовке курсантов с учетом участия войск национальной гвардии Российской Федерации в специальной военной операции. Он также возложили цветы к мемориалу выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга, ― рассказали в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Особое внимание Воробьев уделил бытовым условиям, в которых живут курсанты. Он посетил экспозицию музея и местный храм.

Отдельно заместитель директора Росгвардии отметил офицеров вуза. Он лично вручил им почетные грамоты и памятные медали.

Ранее редакция писала, что в Управлении Росгвардии заработал единый региональный номер для кандидатов на службу.