Спасатели вытащили годовалого ребенка из запертой машины в Новосибирске

Спасатели вытащили из запертой машины годовалого ребенка в Новосибирске. Случай произошел в Октябрьском районе на улице Выборная. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

Сначала обеспокоенная мама малыша пыталась самостоятельно открыть дверь, но у нее это не вышло. Тогда она вызвала спасателей.

Прибыв на место, специалисты сначала успокоили разволновавшуюся женщину, а потом принялись вскрывать автомобиль специальными средствами. При помощи своей техники они немного отогнул дверь. Затем в солон просунули загнутый железный трос. С его помощью спасатели подцепили ручку и открыли дверь изнутри. За всем происходящим с любопытством наблюдал маленький заложник автомобиля. Он вел себя хорошо и даже не плакал. Спецоперация завершилась удачно.

― Спасибо всем огромное, ― со слезами поблагодарила спасателей мама и с облегчением обняла своего малыша.

Спасатели напоминают родителям, что оставлять детей в транспортном средстве опасно.

Ранее редакция сообщала о том, что учеников школы пришлось эвакуировать из-за разлитой ртути под Новосибирском.