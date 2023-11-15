Определены новые сроки сдачи шести концессионных школ в Новосибирске

В ходе рассмотрения проекта бюджета Новосибирской области на 2024-2026 годы депутаты профильного парламента в очередной раз поинтересовались судьбой концессионного проекта по строительству шести поликлиник.

— По действующему концессионному соглашению мы уже один раз продлили сроки — до 20 декабря 2023 года. После этого идут штрафные санкции. На сегодняшний день в связи с тем, что концессионер нарушил первоначальные сроки строительства (16 марта 2023 года), он уже в добровольном порядке снизил стоимость объектов на максимальную сумму неустойки — в размере 2% от суммы концессии или на 260 млн рублей, — сообщил на заседании бюджетного комитета регионального парламента замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

По его словам, это не означает, что инвестор получил индульгенцию на следующие нарушения. В концессионном соглашении прописано, что за срыв промежуточных этапов также начисляются штрафные санкции.

— Продлять срок мы не будем. Школы будут строится, но до завершения строительства на компанию будут начисляться штрафные санкции за каждый день просрочки, — добавил он.

По словам замминистра, концессионер стабилизировал финансовую модель строительства школ. Часть средств будут привлечены под инфраструктурный проект от ДОМ.РФ под 4,5% годовых, проектное финансирование от Сбербанка составит 11%.

— Сейчас концессионер проплатил проценты банку, чтобы не зависеть от роста ключевой ставки. Надеемся, что стоимость объекта по концессионным соглашениям будет не сильно зависеть от изменений в банковской политике, — добавил Юрий Савостьянов.

— Обещают, что к марту 2024 года поставят коробки: теплый контур здания без благоустройства. Надеемся, хотя это очень оптимистичный прогноз, что к 1 сентября 2024 года все 6 школ будут построены, если не будет никаких других новшеств от концессионера, — сообщил депутатам Юрий Савостьянов.

Комментируя ситуацию с реализацией проекта, чиновник пояснил, что по четырем школам концессионер вернулся к проектной документации и осуществляет строительство, ему открывается кредитная линия. В декабре компания должна получить кредиты от ДОМ.РФ и Сбербанка.

При этом, как выяснили депутаты, капитальный грант в размере 249 млн рублей, которые область получала из федерального бюджета на 2023 год, придется вернуть. Финансирование на 2024 и 2025 годы по этому проекту пока остается.

Напомним, строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В Новосибирске соглашение было заключено с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» из Москвы. Сумма всех соглашений на тот момент составляла около 14,5 млрд рублей. К августу 2023 года она выросла до 19,5 млрд рублей.

По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начали разбирать школу, которую строят по концессии.