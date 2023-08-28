Минобороны внесло ясность касаемо дальнейшей судьбы генерала Суровикина

По информации, опубликованной на официальном сайте оборонного ведомства РФ, генерал-полковник Сергей Суровикин в настоящее время является главой координационного комитета по вопросам ПВО при совете в МО СНГ. Эту должность он получил, когда еще был главнокомандующим ВКС РФ.

Согласно данным сайта ведомства, Суровикин будет возглавлять координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при совете в Минобороны СНГ.

Напомним, что 22 августа Суровикина на посту главнокомандующего сменил генерал-полковник Виктор Афзалов. Вместе с тем ничего не было известно о дальнейших планах Суровикина, но ожидалось, что он будет уволен с военной службы.

Ранее редакция сообщала, что стали известны доходы и имущество генерала Сергея Суровикина.