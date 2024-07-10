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Предложения по зарплатам выросли за год на 36% в Новосибирской области

  • 10/07/2024, 11:05
Автор: Оксана Мочалова
Предложения по зарплатам выросли за год на 36% в Новосибирской области
В среднем работодатели предлагают зарплату в 63,5 тысячи рублей.

В июне 2024 года работодатели Новосибирской области предлагали зарплату в 63,5 тысячи рублей. Это на 36% больше, чем в прошлом году. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Регион находится на третьем месте в Сибирском федеральном округе по уровню предлагаемых зарплат.

— Наибольшие зарплаты в Сибири сейчас предлагают в Красноярском крае (69,7 тыс. рублей в среднем) и Иркутской области (69 тыс. рублей), — отметили эксперты.

Предложения по зарплатам выросли за год на 36% в Новосибирской области

Источник: hh.ru

При этом, предложения по зарплате в Сибири пока отстают от общероссийских. Средняя предлагаемая зарплата в России составила 66,3 тыс. рублей (рост 35%). В Сибири этот показатель составил 59,8 тыс рублей (рост 33%).

Самые большие зарплаты в Новосибирской области работодатели готовы платить специалистам по добыче сырья. Средняя зарплата у них составила 135,8 тыс. рублей (рост за год 67%). Чуть ниже предлагаемые зарплаты в сельском хозяйстве — 134,8 тыс. рублей (рост 68%). На третьем месте руководители среднего и высшего звена. Им предлагают в среднем 119,9 тыс. рублей.

В числе высокооплачиваемых работников также специалисты сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Строительство, недвижимость», «Автомобильный бизнес», «Транспорт, логистика, перевозки», «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал», «Информационные технологии», «Маркетинг, реклама, PR», «Закупки», «Продажи, обслуживание клиентов», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты».

Кроме того, значительный рост зарплат (более 36%) зафиксирован для специалистов из категории «Туризм, гостиницы, рестораны», «Строительство, недвижимость», «Медицина, фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR», «Рабочий персонал», «Высший и средний менеджмент», «Продажи, обслуживание клиентов», «Производство, сервисное обслуживание».

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, работодателями региона заявлен дефицит в 42 тысячи работников. Около 60% из них приходится на Новосибирск. Дефицит актуален практически для всех сфер деятельности: промышленность, строительство, транспорт и сельское хозяйство. Самый большой спрос на рабочие профессии, слесарей, монтажников, сварщиков, инженеров, специалистов ИТ-сферы.

Ранее редакция сообщала, что на 17% выросли зарплаты у строителей в Новосибирской области. Наиболее дефицитными специалистами являются прорабы, слесари-сантехники, монтажники и сварщики.

Источник фото: freepik.com, автор-cookie-studio

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : рынок труда зарплата


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