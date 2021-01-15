Генконсул Узбекистана в Сибири изменился

— Когда дипломат начинает работать, он думает о том, как сделать отношения двух стран ближе, чтобы люди, которые в них живут, взаимодействовали, расширяли свои культурные, экономические и дипломатические связи. За 4 года работы нам с командой удалось провести 1078 встреч, более 256 видеоконференции. С нашей поддержкой реализован целый ряд совместных проектов узбекских и сибирских предпринимателей из Новосибирска, Томска, Красноярска, Алтая, Омска, Кемерова, в которые были инвестированы около 10 млн долларов, — отметил Юсуп Кабулжанов.

— В Сибирском федеральном округе каждый регион имеет очень интересную специфику и перспективы для сотрудничества с Республикой Узбекистан. Только с Алтайским краем товарооборот по итогам 9 месяцев 2020 года составил более 7 млн долларов и за год вырос на 25%. Потенциал для дальнейшего роста очень большой. В этом направлении нужно дальше работать, — считает Юсуп Кабулжанов. — Перспективной считаю работу с распредцентрами и торговыми сетями, заинтересованными в нашей сельхозпродукции. Республике, в свою очередь, интересны предложения машиностроительных предприятий Сибири. Мы активно сотрудничаем в научной сфере — у узбекских и сибирских ученых много совместных проектов, и, думаю, в этом направлении также нужно активно работать.

Во время пресс-подхода он уточнил, что речь идет о создании медицинских центров, различных туристических проектов, текстильных предприятий, а также о взаимодействии в сфере развития сети распредцентров и поставок сельхозпродукции.

Новым генконсулом Республики Узбекистан назначен Тимур Рахманов. Он должен приступить к исполнению своих обязанностей на следующей неделе, после получения соответствующих документов в МИД РФ. Ранее Рахманов представлял интересы Узбекистана в европейских странах: Испании, Италии и Польше.

Напомним, что в консульский округ генерального консульства Республики Узбекистан в Новосибирске входят Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа.

Общий товарооборот между Республикой Узбекистан и Россией по итогам января-сентября 2020 года составил более 4,06 млрд долларов, что на 646 млн долларов или 13% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Импорт составил 3 млрд, рост — 3%.

В ходе дипломатического приема также были вручены правительственные награды Республики Узбекистан трем сибирским врачам «за большой вклад в борьбу с глобальной пандемией, устранение последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций»: профессору, травматологу ННИИТО Валерию Прохоренко, главврачу Новосибирской областной клинической больницы Анатолию Юданову, руководителю ННИИПК им. академика Е.Н. Мешалкина Александру Чернявскому.