«СДЭК-Глобал» зарегистрировал облигационную программу на 10 млрд рублей

ПАО Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО «СДЭК-Глобал», сообщила внешняя пресс-служба компании. Размещение первого выпуска облигаций планируется провести во 2 квартале 2021 года.

— Зарегистрированная программа на общую сумму 10 млрд рублей не означает, что компания планирует привлекать все эти средства сразу же или в ближайшей перспективе. Пока в рамках облигационной программы в 2021 году мы планируем сделать дебютный небольшой выпуск и далее уже действовать исходя из рыночной ситуации. Полученные инвестиции мы направим на развитие по ряду ключевых направлений — IT, сеть постоматов, фулфилмент, маркетплейс cdek.market, — отметил генеральный директор компании Леонид Гольдорт.

Он рассказал, что организатором дебютного выпуска облигаций компании «СДЭК» выступит новосибирская инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», специалисты которой ранее помогали выйти на облигационный рынок крупнейшему в Сибири частному независимому нефтетрейдеру «Нафтатранс Плюс», федеральному мувинговому сервису «Грузовичкоф», предприятиям питания «Кузина» и «Дядя Дёнер», аграрной производственно-коммерческой компании АО «Новосибирскхлебопродукт», производителю стеклотары ООО «Сибстекло» и многим другим предприятиям из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Ожидается, что облигации ООО «СДЭК-Глобал» будут достаточно привлекательны, ввиду масштабов и известности компании. Точная сумма выпуска и другие параметры не раскрываются до момента их регистрации в 2021 году и будут объявлены дополнительно.

ООО «СДЭК-Глобал» – международная логистическая компания с 2 550 пунктами выдачи в 20 странах мира, 600 якорными городами, крупными хабами в Москве и Санкт-Петербурге. Компания обрабатывает более 250 тысяч отправлений ежедневно, занимает 2-е место по количеству посылок (после «Почты России») и является одним из крупнейших агентов Аэрофлот и S7.