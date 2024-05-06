В Новосибирске повторно выставлен на торги участок за «Локомотив Ареной»

Мэрия Новосибирска объявила повторный аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах. Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Общая площадь участка — 67598 кв. метров (6,76 га).

В рамках реализации договора, планируется расселение индивидуального жилого сектора (около 50 домовладений, среди которых один многоквартирный дом), выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, и благоустройство обводненного карьера «Верховое». Срок действия договора до 31 декабря 2032 года.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен до конца 2026 года подготовить участок к КРТ, а к 1 июня 2027 года снести подлежащие сносу объекты недвижимости на территории жилой застройки. Мероприятия по благоустройству обводненного карьера должны быть выполнены не позднее 30 декабря 2027 года.

Начальная цена — 121,457 млн рублей.

Напомним, первый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории за «Локомотив Ареной» муниципалитет объявлял год назад. На участие в аукционе было подано четыре заявки: от ООО Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе были допущены только два первых участника. Документы еще двух отклонены из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона. Победителем признано ООО «Комфорт», предложившее цену 60 миллионов 75 тысяч рублей. Протокол результатов аукциона был подписан 22 мая.

По жалобе ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» (Входит в ГК «Расцветай». — Ред) УФАС потребовал отменить итоги конкурса и провести его заново. Его поддержал арбитражный суд, а также апелляция.

На сегодняшний день в Новосибирске заключены и реализуются 10 договоров о комплексном развитии территорий общей площадью 30 га. На двух площадках (на ул. Объединения и ул. Игарской) уже ведется новое жилищное строительство.

Ранее редакция сообщала, что четыре площадки будут застраивать в рамках КРТ в Новосибирске.