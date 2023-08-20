Генпрокуратура подала иск к богатейшему в России миллиардеру Андрею Мельниченко

Генпрокуратура подала иск к миллиардеру Андрею Мельниченко. Прокуратура требует изъять в собственность государства новосибирскую энергокомпанию СИБЭКО, которую бизнесмен купил у структур Михаила Абызова в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Красноярска.

По мнению прокуратуры,

Отметим, что истцом выступает заместитель генерального прокурора без указания фамилии. Ответчиками выступают сам Андрей Мельниченко, Хакасская сервисно-ремонтная компания и Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации («Кузбассэнерго»). В качестве третьего лица Генпрокуратура требует привлечь к процессу АО «Сибирская энергетическая компания» (СГК).

По данным Seldon.Basis, АО «СИБЭКО» — было учреждено в 2004 году. Управляющая компания ООО «Сибирская генерирующая компания». Основной вид деятельности — Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Чистая прибыль в 2022 году — 4,82 млрд рублей, а выручка — 38,35 млрд рублей.

Наиболее часто контракты заключались c «ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (основной заказчик) и АО «ПЭСК» (основной поставщик).

Ранее редакция сообщала о том, что генпрокуратура обратилась в суд, чтобы истребовать в пользу государства актив новосибирского бизнесмена, работающий на нужды ОПК.