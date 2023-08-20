Кампусы вузов интегрируют в единую систему технологического предпринимательства

20 августа на площадке Новосибирского государственного университета дан старт трехдневной стратегической сессии «Экосистема технологического предпринимательства в сети современных кампусов». Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

— Команды 16 регионов, в которых уже сейчас создаются межвузовские студгородки, будут прорабатывать инфраструктурные и содержательные возможности интеграции кампусов в единую систему технологического предпринимательства, — говорится в сообщении.

После пленарного заседания региональные группы распределились по аудиториям, чтобы в формате мозгового штурма обсудить идеи и возможности для развития технологического предпринимательства на площадках университетов и включить будущие кампусы в региональную инновационную и научно-технологическую повестку. По итогам трехдневной совместной работы, коллективных обсуждений и голосования несколько лучших идей будет представлено заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

Напомним, что кампус будет построен в рамках национального проекта «Наука и университеты» уже в 2024 году.

Первая очередь проекта кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов — учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ, а также общежитий НГУ на 690 мест. Вторая очередь предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Общая площадь застройки составит свыше 78 тыс. кв. м.

Ранее редакция сообщала о том. что главгосэкспертиза согласовала проект нового кампуса в НГУ.