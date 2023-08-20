В Новосибирске произошло страшное ДТП на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе «Тойота Карина» разлетелась на части после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает «АСТ-54» в ВКонтакте.

— В районе водительского места крови видно не было, само место целое, — отметила подписчица «АСТ-54».

В региональном управлении МВД сообщили, что ДТП оформили с материальным ущербом, пострадавших нет.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяный водитель сбил девочку-подростка в Новосибирске.