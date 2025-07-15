Генпрокуратура предложила перевоспитывать детей-агрессоров в спеццентрах

Генпрокуратура России предложила отправлять подростков-агрессоров в центры временного содержания несовершеннолетних (ЦВСНП) не для наказания, а для профилактики. Об этом сообщила представитель прокуратуры Ольга Каткова. Такие меры касаются детей до достижения возраста уголовной ответственности (16 лет).

Светлана Артамонова, детский психолог из Новосибирска, утверждает, что за грубостью и издевательствами скрывается глубокая эмоциональная травма.

— Скорее всего, они (агрессивные подростки — прим. Ред.) переняли такую модель поведения, при которой можно срывать злость на тех, кто слабее. В семье могло царить постоянное напряжение, быть много конфликтов между родителями и детьми или, наоборот, существовала излишне жёсткая система воспитания. Также на поведение ребёнка могут повлиять резкие изменения в жизни — развод родителей, утрата близкого человека, переезд в другой город, появление на свет младшего брата или сестры, — объясняет Артамонова изданию Atas.info.

По ее словам, эти события вызывают тревогу и обиду, которые хочется выразить. Задача специалиста — понять эти эмоции, разобраться в их причинах и помочь ребёнку осознать, почему он так реагирует на мир. Если этого не сделать, ситуация может усугубиться.

Эксперт подчеркнула, что ключевым элементом является профилактика. Важно поддерживать с детьми открытое общение и найти решение вместе.

Психологи рекомендуют:

Обсудить, как реагировать на издевательства.

Научить блокировать агрессора.

Обратиться к школьному психологу.

Поменять окружение или школу, если это необходимо.

Ранее редакция сообщал о том, что каждый второй школьник в Новосибирске сталкивался с травлей. Чаще всего он был связан с травлей в соцсетях.