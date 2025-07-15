Генпрокуратура предложила перевоспитывать детей-агрессоров в спеццентрах

Генпрокуратура России предложила отправлять подростков-агрессоров в центры временного содержания несовершеннолетних (ЦВСНП) не для наказания, а для профилактики. Об этом сообщила представитель прокуратуры Ольга Каткова. Такие меры касаются детей до достижения возраста уголовной ответственности (16 лет).
Светлана Артамонова, детский психолог из Новосибирска, утверждает, что за грубостью и издевательствами скрывается глубокая эмоциональная травма.
— Скорее всего, они (агрессивные подростки — прим. Ред.) переняли такую модель поведения, при которой можно срывать злость на тех, кто слабее. В семье могло царить постоянное напряжение, быть много конфликтов между родителями и детьми или, наоборот, существовала излишне жёсткая система воспитания. Также на поведение ребёнка могут повлиять резкие изменения в жизни — развод родителей, утрата близкого человека, переезд в другой город, появление на свет младшего брата или сестры, — объясняет Артамонова изданию Atas.info.
По ее словам, эти события вызывают тревогу и обиду, которые хочется выразить. Задача специалиста — понять эти эмоции, разобраться в их причинах и помочь ребёнку осознать, почему он так реагирует на мир. Если этого не сделать, ситуация может усугубиться.
Эксперт подчеркнула, что ключевым элементом является профилактика. Важно поддерживать с детьми открытое общение и найти решение вместе.
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Источник фото: нейросеть Шедеврум
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