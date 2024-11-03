Каждый второй школьник в Новосибирске сталкивался с травлей

47% новосибирских школьников хотя бы раз в жизни сталкивались с буллингом. Как показало исследование проекта «Где мои дети», 64% случаев были инициированы знакомыми.

Самым распространённым видом буллинга в интернете стали агрессивные комментарии к постам, с которыми столкнулись 46% опрошенных. Каждый четвёртый (20%) был исключён из чатов, в которых состоял. 19% испытывали на себе демонстративный игнор. 13% сталкивались с травлей в социальных сетях, а 13% — со взломом аккаунта с изменением личной информации. 11% испытали буллинг в сетевых играх. 5% учеников столкнулись с выкладкой личных данных или фото в сеть, а 4% — с массовыми жалобами и баном.

Интересно, что каждый четвёртый опрошенный (24%) сталкивается с буллингом каждый день, 22% — несколько раз в месяц, 14% — несколько раз в год, а 9% — несколько раз в жизни.

— Самая большая проблема буллинга — замалчивание и стыд, сопровождающие ребенка после столкновения с травлей. Так, например, каждый третий ребенок предпочел не говорить о хейте никому (36%). Если дети готовы рассказать о буллинге, то чаще всего доверяют своим родителям (21%) и близким друзьям (19%), — комментирует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети».

Хотя школьники не всегда готовы открыто обсуждать свои проблемы, большинство из них всё же хотели бы получить поддержку. Половина учеников (48%) нуждаются в сочувствии, а 45% — в поддержке со стороны сверстников. Кроме того, 21% подростков хотели бы обратиться за помощью к старшим — родителям или учителям. 16% находят поддержку в социальных сетях, и лишь 6% надеются на профессиональную психологическую помощь.

У школьников, столкнувшихся с травлей и хейтом, изменилось самочувствие. Каждый второй ученик (50%) стал более закрытым, у него ухудшилось настроение. Учебные результаты ухудшились у 25% опрошенных, 14% стали агрессивными, у 13% ухудшилось состояние здоровья. Изменения можно отследить по активности подростка в социальных сетях: удалению фотографий или, наоборот, частым публикациям, это заметили 12% опрошенных. Если родители замечают такие изменения у своего ребенка, им стоит выяснить причину и обратиться к специалисту.

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