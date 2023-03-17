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Генпрокурор РФ обвинил подрядчиков в неисполнении условий госконтрактов при строительстве школ

  • 17/03/2023, 14:30
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Генпрокурор РФ обвинил подрядчиков в неисполнении условий госконтрактов
Это стало одной из основных причин переполненности российских учреждений образования.

Руководитель надзорного ведомства Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры заявил, что основная причина переполненности школ (во вторую смену на сегодняшний день учатся более 2,5 млн школьников, еще 13,5 тысячи ходят в третью смену) заключается в неисполнении подрядчиками условий госконтрактов.

— Основными причинами такого безобразия являются неисполнение подрядчиками условий госконтрактов, строительство в погоне за прибылью жилых комплексов без социальной инфраструктуры, — подчеркнул Краснов. — Несмотря на немалое финансирование мероприятий по строительству объектов образования, проблема остается острой.

При этом генпрокурор отметил, что в прошлом году, благодаря усилиям прокуратуры, удалось сократить очередь в детские сады на 30 тысяч мест.

Напомним, в Новосибирске до сих пор не может стартовать концессия по строительству шести школ.

Ранее редакция сообщала, что к 2025 году инфраструктуру новосибирской сферы образования будет не узнать.

Фото с официальной страницы Генпрокуратуры РФ Вконтакте

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : социальная инфраструктура подрядчики переполненные школы неисполнение госконтрактов Генпрокурор РФ обвинил подрядчиков


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