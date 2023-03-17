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Перевозчикам не хватает кадров и субсидий

  • 17/03/2023, 13:16
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Перевозчикам не хватает кадров и субсидий
Для работы на маршрутах с регулируемыми тарифами.

Господдержка перевозок

В 2023 году Минтранс запланировал проведение 18 торгов по межмуниципальным маршрутам. Об этом начальник управления организации пассажирских перевозок Минтранса области Евгений Тюрин сообщил на круглом столе, организованном Новосибирским реготделением «ОПОРЫ РОССИИ». О какой сумме контрактов идет речь ― он не уточнил.

В прошлом году сумма доведенных бюджетных ассигнований на организацию маршрутной сети в регионе составляла 862 млн рублей (на дотационные маршруты для обеспечения транспортной доступности любых поселений Новосибирской области).

Из них на маршрутную сеть Искитимского района дотации составили 72 млн рублей, на пригородную сеть районов — 789 млн. Еще 281 млн выделен на пригородную сеть, которой занимается Минтранс.

— Если в Новосибирске сменяемость пассажиров на маршрутах определяется коэффициентом 8, то в районах — 0,1, то есть без дотаций жители области до основного муниципального образования без личного транспорта не доберутся. Размер дотаций рассчитывается по целому ряду параметров, — пояснил Евгений Тюрин.

общественный транспорт

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При этом он напомнил, что в 2022 году все муниципальные образования начали переходить на контрактную систему с расчетом начальном минимальной цены контракта. Под эти цели в бюджете были дополнительно заложены и освоены 1,2 млрд рублей.  На 2024 год — 1,23 млрд, на 2025-й — 1,28 млрд. Эти суммы формируются из заявок муниципальных образований.

Участники рынка напомнили, что Новосибирск тоже входит в состав области поинтересовалась сколько из названных чиновником сумм приходится на дотации в городе.

— Около 70% перевозок в Новосибирске сегодня выполняют немуниципальные перевозчики. 10 лет назад в конкурсах на перевозки на территории города в лот включался нагрузкой убыточный маршрут, который компенсировался из бюджета. Семь лет назад компенсационное постановление отменили, но мы молча выполняли это условие, так как экономика позволяла. Но потом наступила пандемия, санкции, спецоперация, изменилась ситуация на рынке. Сколько бы мы не обращались за поддержкой: денег в бюджете нет, — констатировала представитель одной из крупнейших компаний-перевозчиков из Новосибирска. — Сегодня я была очень удивлена, когда Евгений Валерьевич (Тюрин. — Ред.) сказал о суммах, которые бюджет выделяет муниципалитетам на компенсации перевозчикам. Город Новосибирск — не область? Почему нас не рассматривают?

Чиновник Минтранса пояснил, что из 1,2 млрд рублей по муниципальным контрактам примерно 750-800 млн рублей пришлись на Новосибирск. Начальник отдела перевозок управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Андрей Куликов прокомментировал, как город распределил эти деньги.

— В рамках заключенных муниципальных контрактов у нас обслуживается 16 маршрутов: 3 автобусных и 13 троллейбусных. Пока ни с одним частным перевозчиком такие контракты не заключались, — отметил Куликов. — Муниципальные предприятия обслуживают те участки, где далеко не каждый перевозчик поедет. А если мы не будем поддерживать МУП «Горэлектротранспорт», то этот транспорт вообще никуда не поедет.

Состояние маршрутов

Перевозчики также поинтересовались: в курсе ли региональный Минтранс о состоянии маршрутов, на которых будут работать компании в районах? Участники рынка отметили, что еще несколько лет назад маршруты проверялись два раза в год ― перед летним и зимним сезоном. А потом при приведении регионального закона в соответствие с федеральным это потерялось.

— Как это нередко происходит, при корректировке регионального законодательства были выхолощены полезные для области нормы. Нужно инициировать корректировку в региональный закон, чтобы навести порядок в контроле за состоянием дорог, по которым проходят маршруты регулярных перевозок, — констатировал председатель реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

Представитель Минтранса предложил перевозчикам выходить на ведомство с пакетом документов и инициировать проверку дорог в районах области, где проходят маршруты общественного транспорта.

Дефицит кадров

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Еще одна тема, которую подняли перевозчики, ― дефицит кадров. По самым приблизительным данным, только для пассажирских перевозок в районах сейчас не хватает около 500 водителей. Как отметил представитель ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» Сергей Ермаков, в области нет возможности организовать подготовку водителей, а курсы в городе стоят 50-70 тысяч рублей без учета проживания и питания. По его словам, это неподъемные расходы не только для молодых специалистов, но и взрослых кандидатов. Представители городских перевозчиков сообщили, что в Новосибирске есть подготовка на бесплатной основе, но она проводится в дневное время, когда потенциальные соискатели работают.

Евгений Тюрин отметил, что за госсчет программу подготовки могут пройти только водители, которые потом пойдут работать на муниципальные предприятия. Тем, кто планирует работать у частных перевозчиков, нужно зарегистрироваться в центре занятости, и тогда у них тоже появится возможность бесплатного обучения.

 

Ранее редакция сообщала, что районы области не проявляют инициативы в обновлении общественного транспорта. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : подготовка водителей муниципальный контракт муниципальные перевозки Господдержка перевозчиков


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